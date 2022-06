Le Groupe Alliances livre le 5ème Centre Hospitalier Régional dans le Cameroun

Le Groupe alliances a procédé le 15 Mai 2022 à la livraison aux autorités Camerounaises du Centre Hospitalier Régional ( CHR ) de Garoua d’une capacité de 110 lits situé au nord du pays.

Une cérémonie officielle a été organisée à cet effet en présence du Premier Ministre, du Ministre de la Santé Publique et d’autres membres du gouvernement.

Il s’agit du 5ème CHR livré par le Groupes Alliances dans ce pays.

Rappelons que le groupe Alliances avait signé avec le gouvernement Camerounais un contrat cadre pour la réalisation de 8 hôpitaux et rénovation de 3 autres ( Hôpital Général de Douala et CHU de Yaoundé ) pour un montant de 3 Milliards de Dhs.

La livraison de la totalité des projets hospitaliers est prévue courant 2023

Le Groupe ALLIANCES, dont le métiers historique est celui du montage d’opérations immobilières d’envergure ainsi que la prestation de services pour le compte de tiers ( Maître d’Ouvrage Délégué ou Contractant Clé en Main ) dispose d’une expertise unique et références solides.

Avec plus de 30 hôtels livrés pour le compte de partenaires de renom et d’importants projets touristiques et immobiliers réalisés, le Groupe s’affirme par son savoir-faire et se distingue par sa politique d’excellence et de qualité dans tous ses domaines d’intervention.

En 2001, le Groupe se lance dans la promotion immobilière et couvre l’ensemble des segments, à savoir le logement économique, le résidentiel moyen et haut standing ainsi que les resorts golfiques.

Au cours de son activité, le Groupe leader au Maroc a lancé pas moins de 30 projets immobiliers à travers le pays, représentant plus de 60 000 unités. Aujourd’hui acteur majeur au Maroc, le Groupe ALLIANCES confirme également sa politique d’internationalisation initiée en 2013 et marquée par la pénétration du marché africain, notamment en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Pleinement impliqué au profit d’un développement durable et responsable, le Groupe confirme ses fondamentaux et sa capacité à se dépasser au service de son écosystème, de ses clients et de ses partenaires.