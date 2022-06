Ford Heritage Vault dévoile les 100 ans d'histoire de la marque et la rend disponible au public pour la première fois

Aujourd’hui, à l’occasion de son 119e anniversaire, Ford Motor Company met un siècle de ses actifs d’archives à la disposition du public, grâce à une nouvelle base de données en ligne complète appelée « Ford Heritage Vault ».

Le Ford Heritage Vault propose plus de 5 000 photographies et brochures de produits de véhicules Ford et Lincoln. La collection couvre l’histoire de la production de Ford depuis la création de l’entreprise en 1903 jusqu’à son centenaire en 2003. Les utilisateurs visitant la base de données pourront créer une collection de documents pouvant être téléchargés pour leurs propres archives Ford personnelles.

« Nous dévoilons notre histoire d’une manière jamais opérée auparavant », a déclaré Ted Ryan, responsable des archives et de la marque patrimoniale de Ford. « Nos archives ont été créées il y a 70 ans et, pour la première fois, nous les partageons avec le public. Ce n’est qu’une première étape de ce qui viendra dans le future ».

Vous souvenez-vous de votre première voiture ? Qu’en est-il du vieux break ou du pick-up de vos parents ? Il y a de fortes chances que vous ayez de bons souvenirs d’un véhicule construit par Ford il y a de cela plusieurs décennies et que vous puissiez aujourd’hui vous remémorer ce voyage dans le passé. Ford a créé le Heritage Vault pour les fans, les journalistes, les passionnés de voitures et autres. Ce qui permet de découvrir facilement le riche patrimoine de l’entreprise à partir de n’importe quel endroit dans le monde. Les artefacts seront accessibles pour un usage personnel, gratuitement, pour la première fois dans le cadre de la base de données en ligne la plus complète de l’industrie automobile américaine, qui sera continuellement mise à jour avec de nouveaux éléments.

Au cours des deux dernières années, l’équipe des archives a utilisé sa vaste expérience pour sélectionner avec soin des milliers d’images du premier siècle de l’entreprise. Les images de haute résolution se concentrent sur la conception et la fonctionnalité des véhicules. La collection a été soigneusement organisée pour inclure des images percutantes et mémorables, qui présentent l’héritage de Ford pour les fans et les passionnés de voitures, tout en accueillant et en éduquant les nouveaux arrivants à l’Ovale bleu.

Les brochures sur les véhicules jouent également un rôle important dans la documentation de l’histoire de Ford, des milliers d’entre elles ayant été numérisées pour le Ford Heritage Vault. De toutes les brochures avec lesquelles Ciera Casteel, archiviste de traitement, a travaillé en préparation du lancement du site, elle a été plus attirée par une série mettant en lumière le package Free Wheelin’ Fords design package des années 1970 et 1980. Le package Free Wheelin, qui fait partie des efforts de la société pour attirer les jeunes acheteurs, a utilisé les couleurs orange, marron et jaune pour donner vie à l’époque. Le côté jeune est mis en avant à travers des images de sorties à la plage, de courses et même de parachutisme – le tout représenté avec un véhicule Ford dans le cadre.

« Donner accès uniquement à des photos dans le Ford Heritage Vault aurait été un moyen simple de lancer ce système par catégories année, marque et modèle. Mais nous savions que des brochures comme celles-ci apporteraient tellement plus d’informations et d’impact pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur nos produits, patrimoine et accessoires », a déclaré Casteel.

Faire un voyage dans le passé

Ford a travaillé avec des professionnels de l’information à la Wayne State University de Detroit, ainsi qu’avec des collaborateurs et des retraités de Ford, pour tester les fonctionnalités et les caractéristiques du site avant son lancement. Des représentants de chaque groupe ont eu un accès préalable au site pour explorer la vaste collection et présenter leurs observations à l’équipe des archives Ford.

Les étudiants diplômés du programme de bibliothèque et de sciences de l’information de la Wayne State University avaient une meilleure appréciation de Ford et de son patrimoine après avoir utilisé le site. Un utilisateur a noté que le site plaira à la fois aux navigateurs occasionnels et aux passionnés de l’automobile. Un employé de Ford a même assuré que visionner les anciennes photos des véhicules de la marque, lui avait fait monter les larmes aux yeux.

Ford Bronco et Ford F-Series étaient les véhicules les plus recherchés par les testeurs, mais loin d’être les seuls. Meteor, Fairlane, Galaxie, Model A et Edsel étaient également populaires dans les recherches, un utilisateur ayant trouvé les Tempos que sa mère et sa grand-mère possédaient dans les années 1980 et 1990.

Ouvrir l’héritage de Ford à toute l’humanité

Alors que Ford continue de moderniser ses activités dans le cadre du plan Ford+, la société modernise également sa collection d’archives. Ford Heritage Vault a été créé avec des fonctionnalités d’accessibilité qui traduisent des photos, des tableaux, des graphiques et d’autres actifs pré-numériques pour être compatibles avec la technologie d’assistance désormais utilisée par les aveugles et les malvoyants, tels que les lecteurs d’écran pour interpréter les sites Web. Les utilisateurs de Heritage Vault pourront demander des versions corrigées de brochures supplémentaires s’ils rencontrent des documents inaccessibles. Une fois terminé, ils recevront par e-mail une copie des documents corrigés.

Alors que l’inclusion de fonctionnalités d’accessibilité devient de plus en plus courante en ligne et sur les réseaux sociaux, de nombreuses installations d’archives peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour prendre les mesures nécessaires pour convertir ces actifs analogiques et les rendre accessibles dans l’ère numérique.

« Ford s’est engagé à se conformer aux normes d’accessibilité », a déclaré Casteel, qui a dirigé les équipes pour rendre les actifs accessibles à tous. « Ces actifs sont nés analogiques, et nous avons travaillé dur pour les transférer dans le monde numérique. Si nous voulions avoir une archive digne de ce nom, nous devions prendre le temps et le soin de le faire pour que tout le monde puisse en profiter. Ceci fait partie intégrante de notre engagement envers la réussite de notre projet ».