Coup d’envoi du 1er Hackathon africain de la cybersécurité organisé par LMPS Group

A travers l’organisation du premier Hackathon africain de la cybersécurité les 25 et 26 Juin prochains, LMPS Group a pour ambition de contribuer au futur de la cybersécurité au Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les menaces visant les réseaux et infrastructures informatiques sont en train de prendre de l’ampleur à l’échelle internationale. D’ailleurs, le rapport sur les risques mondiaux 2021 du Forum économique mondial classe les cyberattaques parmi les menaces clés de la décennie à venir. Le Maroc ne déroge pas à la règle. Depuis la crise sanitaire, on assiste à une vraie révolution numérique dans le pays, mais aussi à une croissance importante des risques de cybercriminalité. Conscient de ces enjeux, LMPS Group veut aujourd’hui apporter sa pierre à l’édifice d’un espace numérique de confiance, à travers l’organisation du premier Hackathon africain de la cybersécurité.

Baptisé « Redeye cyber security Hackathon » et prévu pour les 25 et 26 Juin prochains, l’événement vise à stimuler les vocations face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité et favoriser l’émergence d’une véritable industrie d’accélération de souveraineté numérique dans le pays.

L’inscription au Hackathon est ouverte à toutes les personnes, tous profils confondus (étudiants, ingénieurs, développeurs, entrepreneurs, startups…), sans limite d’âge, ayant un projet dans le domaine de la Cybersécurité.

Après la phase présélection, les meilleures idées de projets soumis feront l’objet de sessions de travail durant le week-end du 25 et 26 juin.

Les projets finalistes seront non seulement récompensés, mais auront aussi l’opportunité d’être accompagnés pendant une durée de 3 mois pour le lancement effectif de leur Cyber Security Startup.

La date limite de dépôt des candidatures est le lundi 20 juin 2022. À vos projets !