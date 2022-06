Agoria et Black Coffee se produiront dans le désert d'Agafay en tête d'affiche de Lost Nomads

Souhaitant inscrire Marrakech sur la liste des plus captivantes destinations festives du monde, Lost Nomads est créé par deux jeunes marocains passionnés par la musique électronique. Ils marquent cette première édition par une double approche : divertissement et développement. D’un côté, cet événement offre une expérience unique à ses participants. De l’autre côté, l’attention que porte Lost Nomads aux villages de la région de Marrakech, se donne pour objectif de rendre cet événement un moyen pour participer au développement de la région.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En effet, le désert d’Agafay (Maroc) accueillera la première édition de Lost Nomads les 11 et 12 juin. Un festival bien dédié à offrir au public une expérience tout à fait unique autour de la musique. Chaque jour, du coucher au lever du soleil, les participants pourront vibrer avec les performances de grands artistes internationaux.

Black Coffee, récemment récompensé par le Grammy du meilleur album électronique, a été la première annonce de Lost Nomads. Il est l’un des DJ et producteurs les plus influents au monde et, sans aucun doute, sa performance dans ce lieu idyllique sera une expérience inoubliable. Le Sud-Africain fera partie de la programmation dimanche, une journée qu’il partagera avec Themba, Angelos et les locaux Nomads et SXTO.

Pour compléter la programmation de samedi vient le DJ Agoria. Le Français est l’un des DJ et producteurs électroniques les plus acclamés au monde. Il partage le stand avec Amine K, également connu comme l’ambassadeur de la musique électronique au Maroc, et avec M. Id, également marocain et l’un des plus respectés du pays. Irenee S et DJ Ateo clôturent la programmation samedi.

Mais l’expérience multi-sensorielle de Lost Nomads ne s’arrête pas là. Le festival disposera d’un espace dédié à la gastronomie où le public pourra déguster un menu créé spécialement pour l’occasion. Des plats marocains traditionnels seront combinés avec des propositions gastronomiques internationales permettant aux participants d’entrer dans un creuset de cultures.

Et ce n’est pas tout. Le festival a conçu un programme d’activités qui aura le désert comme protagoniste absolu. Des balades à dos de chameau pour s’immerger dans la vie nomade, des parcours en quad pour vivre une aventure ou encore des cours de yoga et de poterie pour se reconnecter à soi.

De plus, Lost Nomads propose une large gamme de forfaits d’hébergement conçus pour s’adapter à tous les besoins des participants. Et bien sûr, il y aura un transport gratuit vers le site pour tous.

Les billets pour participer à cette aventure sont en vente sur : lostnomadsfestival.com

LOST NOMADS

Seuls 2 000 par jour pourront profiter d’une cérémonie inoubliable les 11 et 12 juin dans un endroit totalement différent, le désert d’Agafay (Maroc). À seulement 40 minutes de Marrakech et avec des vues spectaculaires sur les majestueuses montagnes de l’Atlas, le désert se présente comme le contexte idéal pour développer les sens au rythme de la musique électronique la plus évocatrice. Un endroit pour renouer avec votre âme.

Bien que Lost Nomads soit un festival soulignant une expérience particulière autour de la musique. Il a pour vocation un programme social très pertinent. L’objectif est le soutien des communautés locales du désert d’Agafay.

Pendant le festival, un souk est programmé pour exposer les produits et prestations des différentes associations, afin de les soutenir.

Après le festival, Lost Nomads programme, en collaboration avec Travel Link Fondation des caravanes médicales dans plusieurs villages de la région de Marrakech, afin d’offrir des prestations médicales et des médicaments aux habitants de ces villages.