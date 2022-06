La Twittoma recommande : “L’île aux arbres disparus”, de Elif Shafak

Recommandé par @seloua8

On ne présente plus Elif Shafak, auteure turque à la plume puissante, qui sait mobiliser à la fois le monde des rêves et celui des réalités imparfaites pour créer des univers pleins de poésie, de sens et de sensations.

Ce roman narre le quotidien d’une adolescente, Ada, qui ignore tout de l’histoire de ses parents, si ce n’est leur origine chypriote. Pour mieux comprendre son passé, elle remonte à la guerre civile de 1874 à Chypre, guerre qui condamne l’histoire d’amour naissante entre une jeune fille turque et un jeune homme grec.

Une proposition de @seloua8 qui se ravit du style d’écriture fluide et de la sensibilité exceptionnelle dont fait preuve Elif Shafak.

«L’Île aux arbres disparus»

