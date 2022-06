La 2ème édition du Salon Immogallery  prend ses quartiers à Anfa Park du 21 au 30 juin 2022

La Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) annonce la tenue de la 2ème édition du Salon Immogallery du 21 au 30 juin 2022 à Anfa Park, où près de 30 000 visiteurs sont attendus.

Dans le cadre d’une approche citoyenne et dans la volonté d’apporter un soutien aux jeunes musiciens marocains, la FNPI a choisi d’organiser cette édition 2022 du Salon Immogallery, salon de l’immobilier de standing, au sein du Village Casa Anfa à Anfa Park. Le Village Casa Anfa est un évènement qui se tiendra du 21 au 30 juin 2022 dans un espace privatisé au sein d’Anfa Park qui proposera une série de concerts quotidiens de jeunes musiciens marocains, une scène dédiée, une gaming zone et des espaces de restauration.

Pour cette 2ème édition du Salon Immogallery, très attendue par l’ensemble des acteurs de l’immobilier, de nombreux promoteurs immobiliers nationaux ont d’ores et déjà confirmé leur engagement pour y prendre part. Le salon accueillera cette année plus de 30 exposants au total qui proposeront, à cette occasion, des offres spéciales d’achat et de location de biens immobiliers.

Le salon est également un lieu de rencontres, d’échanges d’informations et de réflexion, qui articulera sa programmation autour d’un programme scientifique composé de plusieurs conférences et d’ateliers abordant des thématiques diverses et animés par des experts du secteur de l’immobilier marocain.