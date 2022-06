Le Morocco Royal Tour revient cette année… et sera présent au Jumping international de Bourg-en-Bresse (France )

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire mondiale, le prestigieux circuit marocain, le Morocco Royal Tour, reprend sa place dans le calendrier international. À partir du 6 octobre à Tétouan et jusqu’au 23 octobre à El Jadida en passant par Rabat, le Maroc recevra à nouveau le monde du jumping international.

Le Morocco Royal Tour est très apprécié par les meilleurs cavaliers du monde. En quelques éditions il a réussi à séduire beaucoup de noms parmi les plus prestigieux : Pius Schwizer, ex-numéro un mondial et multi-médaillé pour la Suisse, le vice-champion du monde Simon Delestre, le Champion olympique Philippe Rozier, le Champion d’Europe l’allemand Marco Kustcher, les cavaliers olympiques belge Jérôme Guery et marocain Abdelkebir Ouaddar et bien d’autres encore, des noms qui, à eux seuls, attestent de la qualité sportive de ce tour.

Cette année, on retrouvera assurément quelques-uns de ces champions mais également d’autres qui viendront participer à cette grande fête du cheval et rehausser encore d’avantage le niveau de compétitivité.

L’édition 2022 se déroulera du 6 au 23 octobre pendant trois weekends successifs, et proposera treize épreuves comptant pour La Longines Ranking List FEI.

Les trois Grands Prix 4* sont également des épreuves qualificatives la ligue arabe/nord-africaine pour la Coupe du monde FEI Longines dont la finale se disputera cette saison du 4 au 8 avril 2023 à Omaha, aux États-Unis, tandis que Rabat recevra une étape du circuit des Coupes des Nations, moment fort du CSIO marocain qui se disputera dimanche après-midi. Un CSI 1* se déroulera parallèlement sur chacune des trois étapes : un beau voyage équestre pour les amateurs.

Une dotation globale de 747 000 Euros est accordée à l’ensemble de ces épreuves.

De formidables enjeux, une série prestigieuse solidement implantée sur le circuit international avec des infrastructures de grande qualité pour chacune des trois étapes, dans de belles villes à fort attrait touristique, le tout dans une ambiance résolument conviviale : Le Morocco Royal Tour est assurément un grand et incontournable jumping international.

Les cavaliers de notre équipe nationale se préparent à ce grand événement sous la direction de leur entraineur Phillipe Le Jeune. Ils seront présents à Bourg en Bresse et iront participer au Championnat du Monde qui aura lieu à Herning.