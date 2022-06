“Avicenne” : l'histoire fabuleuse et romanesque d'Ibn Sina par Josiane Lahlou

Josiane Lahlou, docteure en littérature française et comparée, nous livre un grand roman d’aventure historique qui nous éclaire sur la vie d’Avicenne, (Ibn Sina), et ses interrogations philosophiques qui n’ont pas pris une ride. Certaines personnalités marquent leur époque par leur capacité à comprendre le monde qui les entoure plus vite que leurs contemporains. Avicenne est l’un d’eux.

Son empreinte est partout aujourd’hui. Des hôpitaux du monde entier portent son nom, au même titre qu’Aristote. Le nom d’Avicenne a traversé les âges et les temps comme l’un des précurseurs de la science et de la médecine moderne. Mais que savons-nous de sa vie ? Était-ce un mystique ou un philosophe ?

Un génie jalousé

Avicenne commence à exercer la médecine à 18 ans. Doté d’une mémoire extraordinaire, qui lui permet, à l’âge de 10 ans seulement, de maîtriser le Coran, l’arithmétique et la géométrie, il réussit tout ce qu’il entreprend avec une facilité déconcertante. Le monde est à ses pieds.

Mais tant de savoir et de connaissance finissent par lui attirer des ennemis qui, par jalousie, le feront même accuser d’avoir brûlé une bibliothèque.

En outre, il a ses démons: son penchant pour l’alcool, mais aussi ses nombreuses conquêtes féminines (sans jamais franchir le pas du mariage), constituent un cercle vicieux duquel il a du mal à échapper. Avicenne mène donc une longue vie faite d’errance et de rencontres providentielles.

«Avicenne Prince des savants, lumière orientale sur l’Occident»

Un travail d’orfèvre

Dans ce livre, la vie foisonnante, morcelée et plurielle d’Avicenne inspire la façon d’écrire de l’auteure, qui a réalisé un travail d’orfèvre pour décomposer la vie du célèbre savant, pour en livrer tout autant de morceaux flamboyants.

Chaque aspect de sa vie est décrypté, grâce aux regards d’autres auteurs et chercheurs. C’est donc un récit précis, qui se concentre sur différents aspects de la vie d’Avicenne, et livre des détails, parfois impressionnants, sur son quotidien. Cet aspect “mille-feuille” de la vie du savant est ce qui fait d’Avicenne un personnage hors normes.

Pour autant, Josiane Lahlou montre que malgré ses extraordinaires facultés, Avicenne n’était pas en dehors du monde. Il admettait la discussion, ce qui en faisait un personnage peu conformiste pour son époque. Il a étudié la religion de son temps, le droit musulman, mais il considérait que la philosophie avait plus de hauteur que le droit religieux.

Pour cela, il a été attaqué. Ali Benmakhlouf, philosophe et professeur de philosophie arabe qui a écrit la préface de ce livre, raconte à son sujet dans une interview accordée à Philomag :

“On appela [Avicenne] un jour pour venir soigner un prince qui se prenait pour une vache. “Sacrifiez-moi, je suis une vache !””, criait-il. Avicenne répondit : “Dites au patient que le boucher arrive.” On s’exécute, Avicenne arrive et déclare : “À toutes les vaches, on entrave les pattes avant et arrière avant de les sacrifier.” “Oui !”, répond le prince. Avicenne attache alors le prince, puis se met à examiner son corps. Il s’exclame : “Non ! Cette vache est trop maigre ! Avant de la sacrifier, il faut lui donner des fortifiants”. Les herbes qu’il donna au prince servaient en fait à réduire les hallucinations, ce qui guérit le prince.

Voilà ! Il ne faut pas, en psychiatrie, aller contre les hallucinations des personnes malheureusement malades. Freud disait toujours : “J’ai commencé par penser qu’il fallait dire la vérité aux gens. Grave erreur ! Tout ce qu’il fallait que je fasse, c’est travailler avec les résistances de leur volonté.”.

Cette anecdote montre qu’Avicenne était un esprit fin et perspicace qui savait jongler avec les codes et résistances de son temps, sans s’y opposer, pour proposer une voie alternative – ici médicale – mais, au-delà, philosophique.

