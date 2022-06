Une journée portes ouvertes de Syngenta pour faire profiter institutionnels, agriculteurs et distributeurs de son expertise et innovations en matiéres de solutions d’agricultures durable

A l’heure où la problématique de la sécurité alimentaire se pose avec acuité sur le plan national et international, Syngenta, leader mondial dans la Protection des Cultures, la Production des Semences et leur Traitement…. organise une journée portes ouvertes, le 26 mai dans sa ferme d’essais Crop Protection Development Knowledge Center à Agadir afin de présenter des solutions innovantes en agriculture durable pour mieux utiliser les ressources agricoles et augmenter la productivité tout en sauvegardant la planète.

Cette journée qui vient à point nommé car aujourd’hui, le Maroc à l’instar de plusieurs pays, se trouve dans une situation particulièrement difficile induite par plusieurs facteurs concomitants : changements climatiques, pandémie du Covid-19, situation géopolitique Ukraine-Russie, et hausse des prix des intrants… posant sur la table le sujet de la souveraineté alimentaire et de la protection des agriculteurs. Certes, la baisse de 69% de la campagne céréalière est due en grande partie à la sécheresse, mais la prééminence des petites agricultures et le choix de techniques archaïques ont leur poids dans ce recul.

« Nous sommes heureux de recevoir pour cette journée portes ouvertes, aussi bien des institutionnels comme l’Office national de conseil en agriculture (ONCA), l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA), l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), que des distributeurs et des agriculteurs de plusieurs régions du Royaume… notre volonté est de leur faire visiter notre centre de recherche et de développement, de les faire profiter de nos dernières initiatives pour la durabilité de l’agriculture et de partager avec eux notre expertise par rapport à nos innovations en matière d’agriculture responsable qui rentrent dans le cadre de notre projet global Good Growth Plan », souligne M. Axel D’Hauthuille, Directeur général de Syngenta Maroc.

En effet, des experts de Syngenta animeront des ateliers abordant des sujets importants et d’actualité.

Opération Pollinator : 80% des cultures dépendent des insectes pollinisateurs. Comment inverser la tendance au déclin des pollinisateurs ? Comment aider les producteurs à créer des paysages multifonctionnels à améliorer – biodiversité, protection des ressources (sol et eau), durabilité et production végétale ?

Les bonnes pratiques agricoles : si l’effat intrinsèque de l’application d’un produit de protection de culture est de 50% es 50% restants dépendent du moment de ‘application, de la mise en place des équipements et calibration et des conditions de stockage.

Seedcare™M, Protection des semences : l’utilisation d’un traitement des semences de qualité put augmenter le rendement de 20% Autrement dit, chaque 1 MAD investi par un agriculteur dans la protection des semences, induitn+20 MAD de retour sur investissement.

La réglementation phytosanitaire au Marc / LMRs : Quelle est la réglementation en matière phytosanitaire au Maroc? Quelles influences de l’UE et des Etats-Unis? Pourquoi les Limites Maximales des Résidus et comment changent-elles?

Chaîne alimentaire & Suivi des résidus : les Exigences résidus quant aux exportations du Marc vers UE. Les résultats des différents essais de Syngenta.

Aspirant à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l’agriculture, Syngenta compte plus de deux cents essais par an au Maghreb dans le but de soutenir des cultures clés (Céréales, Maïs, Grandes cultures, Betterave, Légumes, et Spécialités). Elle propose ainsi des technologies, des solutions de culture et de protection des semences innovantes qui permettent aux agriculteurs de mieux utiliser les ressources agricoles limitées.

«Plus que jamais, la sécurité alimentaire, est conditionnée par une agriculture plus performante, responsable et intégrée. Et elle se trouve au cœur des valeurs et des solutions de Syngenta qui, à travers ses 116 centres de recherche dans

le monde, œuvre pour aider les agriculteurs à lutter contre les préjudices des changements climatiques en augmentant leur productivité tout en sauvegardant la planète et sa biodiversité.» explique M. Axel D’HAUTHUILLE, Directeur Général de SYNGENTA MAROC

Dans cette lignée, Syngenta a signé un partenariat de 3 ans, en septembre dernier avec l’INRA, (Institut National de Recherche Agronomique), dans une volonté commune de contribuer à la sécurité alimentaire au Maroc et de renforcer le système productif agricole à travers des solutions qui permettront aux agriculteurs marocains d’améliorer significativement leurs rendements jusqu’à 20% de plus tout en préservant la biodiversité et en réduisant les surfaces cultivées.

Dans son Good Growth Plan, lancé en 2020, Syngenta prend quatre engagements ambitieux. Nous accélérons note innovation pour fournir des solutions aux agriculteurs afin de rendre l’agriculture plus résiliente et durable. Nous aspirons a une agriculture neutre en carbone, tout en poursuivant nos efforts pour améliorer la biodiversité et la santé des sols. Nous renforçons notre engagement actuel à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé dans nos opérations et sur le terrain. Et nous voulons réaliser ces engagements en partenariat avec d’autres et par un dialogue ouvert sur la valeur de ‘innovation agricole pour les agriculteurs, la nature et la société.

Au Maroc, nous sommes présents depuis plus de 40 ans et nous sommes heureux de présenter des solutions qui vont dans la lignée du plan Maroc vert, et de la stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » en garantissant une alimentation plus sûre tout en protégeant la planète à travers une agriculture résiliente et durable.

Nous nous engageons à améliorer la productivité agricole, à sauver les terres de la dégradation, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales grâce à des partenariats, et notamment au Good GrowthPlan » conclut M. Axel D’HAUTHUILLE, Directeur Général de SYNGENTA MAROC. SYNGENTA EN BREF

Syngenta est une multinationale Suisse leader qui contribue à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la planète. Elle oeuvre dans plus de 100 pays pour permettre à des millions d’agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées.

Présente au Maroc depuis plus de 40 ans, elle joue un rôle vital dans la chaîne alimentaire en fournissant des semences et des innovations de pointe en matière de protection des cultures pour améliorer la prospérité des agriculteurs, et pour garantir la sécurité alimentaire.

A travers ses 2 filiales Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds,le groupe a l’ambition de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la planète.