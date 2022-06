Smollan nomme Naoufal Loukane, premier marocain à la tête de son pôle Afrique du Nord

Naoufal Loukane a été récemment nommé en qualité de Directeur Général de SMOLLAN Afrique du Nord. M.Loukane chapeautera les activités régionales du groupe à partir de Casablanca.

M. Loukane a accumulé une large expérience tant sur les marchés financiers que dans le secteur des produits de grande consommation au sein d’organismes respectés, tels que la Société Générale, Atlanta et COSUMAR. Il est titulaire d’un master de l’EM Grenoble en France, et d’ un bachelor de l’Université Al Akhawayn au Maroc. M.Loukane a également obtenu divers titres professionnels auprès d’instituts de renommée internationale, tels que Bloomberg, SAP, et autres.

À ce propos, M. Rajan Zachariah, Président de la région Afrique chez SMOLLAN, a déclaré: « Nous sommes ravis de confier à M.Loukane la direction de l’équipe Afrique du Nord. M.Loukane est motivé par une forte détermination à collaborer et à réussir, ainsi que par une passion pour la réalisation de soi. Nous sommes convaincus qu’il continuera à promouvoir les valeurs de SMOLLAN à savoir, développement et innovation, services de qualité, et faire face à de nouveaux défis.

Au sujet de cette nouvelle nomination, M.Loukane a déclaré de sa part : « Je suis ravi d’accepter ce nouveau défi afin de fixer le cap pour les année à venir et de créer un environnement propice à l’excellence. Il est impressionnant de voir la trajectoire que SMOLLAN a suivie au cours des dernières années sur le plan international. Je suis donc impatient de piloter le cluster Afrique du Nord sous la même vision. »

En effet, Smollan est une multinationale œuvrant dans les domaines des services de ventes, de marketing, de technologie des donnés, et du E-commerce. L’entreprise est présente sur les cinq continents, dans plus de 60 pays, avec un effectif dépassant les 84 000 employés. Au cours de ses 90 ans d’existence, Smollan a constitué un point pivot où les détaillants, les marques et les consommateurs se rencontrent. Servant plus de 80 % des marques les plus populaires au monde, Smollan couvre plus de 900 000 points de vente.

Smollan a démarré en tant que société de service en 1931, et a continué à élargir le spectre de ses services en développant des partenariats avec des acteurs stratégiques clés au niveau mondial. Grâce à son engagement, son réseau et son savoir-faire, Smollan a réussi à développer une forte présence sur le continent africain dans plus de 15 pays. L’entreprise a commencé ses activées au Maroc en 2018 avec des leaders du marché des produits de grande consommation, comme Unilever, et a continué à développer son portefeuille depuis lors en fournissant des services de ventes, du merchandising, et des activations. Smollan opère au sein de l’écosystème du commerce de détail dans le but de transformer des vies en créant une activité diversifiée et durable qui relie les gens, les marques et les opportunités.