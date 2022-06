INEDIT : BANK OF AFRICA exonère ses clients des commissions  sur les paiements par carte à l’international 

Afin d’accompagner l’engouement des marocains pour le e-commerce et leur permettre de réaliser leurs transactions sans se préoccuper des frais liés au paiement en ligne, BANK OF AFRICA se distingue sur le marché marocain par la suppression des commissions appliquées sur les transactions effectuées par ses clients :

– En payant par carte sur des sites de e-commerce internationaux

– En réglant leurs achats, par TPE, auprès des commerçants, hôtels, restaurants… durant leur séjour à l’étranger.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

De plus, pour compléter cette offre exceptionnelle, BANK OF AFRICA permet à ses clients d’activer gratuitement les dotations en devises, autorisées par l’office des changes, sur leurs cartes bancaires marocaines et ce en toute simplicité en :

– Contactant le Centre de Relation Clientèle au 0801008100

– Se connectant à l’espace personnel sur la plateforme de banque à distance BMCE Direct – S’adressant à leur conseiller au niveau des agences

L’accélération de la digitalisation ainsi que l’évolution des habitudes de consommation engendrée notamment par la pandémie, ont favorisé une croissance des paiements en ligne. Soucieuse d’accompagner l’évolution du comportement de ses clients, BANK OF AFRICA met à leur disposition une large gamme de cartes bancaires totalement sécurisées et répondant à leurs différents besoins. La gratuité des transactions par carte en ligne ou sur les TPE à l’étranger atteste de la volonté de la banque de proposer continuellement des services à forte valeur ajoutée et à moindre coût.

A travers cette offre visant à rapprocher la banque de ses clients, BANK OF AFRICA confirme, encore une fois, sa position de Banque Connectée à son environnement et sa capacité de s’adapter à l’évolution permanente des besoins et des habitudes.