Nombreuses sont les petites structures touristiques qui ont fait prevue de résilience en temps de crise…

Alaoui Yasmine Professeure-chercheure et consultante spécialiste en attractivité et marketing des territoires a mené une étude scientifique entre Septembre 2021 et Janvier 2022 sur plus de trente-sept structures touristiques et en parallèle une étude auprès de 675 touristes nationaux ayant séjourné dans une petite structure touristique durant cette même période.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’objectif étant de faire état de la situation des petites structures touristiques marocaines, d’avoir une idée sur les principaux besoins de la cible et, in fine, formuler des recommandations basées sur les nouvelles tendances du marketing territorial.

Détails sur l’étude :

Profil Structures touristiques de petite taille : entre 7 et 35 chambre

Type Auberge / éco-lodge

Prix Entre 500 et 2500 dhs/nuit (bed et breakfeast)

Caractéristiques communes Nature (forêt, montagne, plage ou lac), belle vue, calme, milieu rural, moins de 20 employés et a au maximum deux heures d’une grande ville,

Terrain d’étude 10 Régions marocaines

Résultats :

20/37 des structures affirment que leur visibilité s’est améliorée au cours de la période du covid19 ; 23/37 structures déclarent avoir atteint le maximum de leur taux d’occupation après l’autorisation de circulation entre les villes (et même avant) ; 30/37 révèlent avoir comme clientèle prédominante les nationaux même après l’ouverture des frontières. 7 structurent ont noté la présence d’une nouvelle catégorie de touriste marocains ; « les séniors » et 31/35 affirment que c’est grâce au digital qu’ils ont réussi le pari de l’attractivité.

Par ailleurs les clients âgés entre 20 et 65 ans, voyageant seuls, en famille ou entre amis ont commencé à privilégier les petites structures touristiques (67%) ; 89% estiment que la raison revient au fait qu’il y a moins de risques de contamination au Coronavirus dans les petites structures touristiques se caractérisant par un nombre de chambres restreint et un espace naturel propice au bien être ; 91% Cherchent les éco-lodges pour le calme la discrétion et la nature, 95% Affirment consulter les réseaux sociaux principalement Instagram et les groupes Facebook pour trouver une destination ; 47% Préfèrent les destinations atypiques ; 45% Regrettent l’absence de guide descriptif de l’identité et des spécificités culturelles et naturelles du territoire d’accueil ; 79% Réclament les prix trop élevés de la prestation contre une qualité moyenne.

La majorité réclament la signalétique et la non présence des pancartes ainsi que le mauvais état de quelques routes qui mènent vers les auberges « les bonnes auberges et éco-lodges nécessitent l’achat d’un 4×4 ou le changement des roues une fois de retour chez-soit» Entretien 3. Et « il ne faut surtout pas y aller le soir » Entretien 51.

En confrontant les résultats qualitatifs et quantitatifs des deux études auprès des structures et auprès de la cible nous proposons des recommandations inspirée des nouvelles tendances du marketing territorial qui pourrait améliorer l’attractivité des petites strutures touristiques marocaines ;

La Communication de l’identité puisque le marketing identitaire; en effet, les touristes nationaux et internationaux sont en perpétuelle quête de l’authenticité des territoires et, ce qui fait que le territoire soit marqué, démarqué et remarqué c’est son identité. Les structures touristiques gagneraient à mettre à la disposition des touristes des documents, vidéos ou podcasts qui décrivent le territoire dans lequel ils se situent (histoire, culture, nature, faune et flore, histoires mytique, produits terroirs, caractère et habitudes des habitants de la région, etc) pour valoriser le patrimoine du territoire.

Raconter l’histoire de la structure : derrière toute petite structure il y a une histoire et l’étude a confirmé que le stroytelling deviendrait un argument de vente qui permetterait de traduire l’état d’esprit de l structure dans le marketing du contenu digital.

(Ré) inventer le marketing touristique en misant sur le marketing expérientiel et inclusif ; les études ont révélés que la majorité des touristes sont à la recherche d’une expérience, une immersion dans l’environnement de la structure et un contact avec les locaux tout en faisant profiter les habitants du territoire et non seulement les prestatires;

Développer un marketing de reliance (lien-confiance) pour tisser le lien avec les cibles nationales et les nouvelles cibles qui se développent à savoir celle des séniors et des jeunes femmes en faisant l’effort de réviser les prix élevés et d’amélioration les prestations et les services ; les prix sont jugés trop élevé surtout pour les familles (proposer des prix préférentiels et des offres spéciales pour les familles)

Notons que cette étude n’est que le début d’un travail scientifique portant sur l’aptitude de résilience des structures touristiques marocaines ayant pour objectif d’améliorer l’hospitalité territoriale (la capacité d’un territoire à retenir ses habitants, ses touristes et ses investisseurs) et l’attractivité territoriale (a capacité d’un territoire à attirer sur place des actifs porteurs de valeur pour le territoire).