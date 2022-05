Vivo Energy Maroc inaugure le “Shell Helix Service Centre”, premier centre d’entretien automobile de proximité en station  

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, inaugure le premier « Shell Helix Service Centre » à Casablanca. Il s’agit du premier concept de centre automobile de proximité, à destination des clients, particuliers et professionnels, où ils pourront équiper, entretenir ou réparer leurs véhicules sans rendez-vous préalable.

« Ce nouveau concept vient compléter la panoplie des services et des offres qui existent sur nos stations. Le Shell Helix Service Centre constitue également un atout majeur pour améliorer l’expérience client et garantir un service de qualité, une expertise fiable et encore plus d’attention à nos clients. » déclare Reda Badawi, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

Situé au sein de la station-service Shell Les Stades sur la route d’El Jadida à Casablanca, le Shell Helix Service Centre est ouvert 7j/7 de 8h30 à 20h00. Pensé comme un « One Stop Shop’, il propose en plus de la vidange, une panoplie de services visant à rendre le passage en station-service efficace et économe en termes de temps et d’attente. Une amélioration substantielle de l’expérience client qui demeure au centre des priorités de Vivo Energy Maroc.

« Avec un personnel qualifié et dédié ainsi que des équipements modernes et de technologies pointues, l’objectif est de proposer l’essentiel dont nos clients ont besoin en matière d’entretien ou de réparation automobile. Notre entreprise vise ainsi à renforcer la proximité avec nos clients tout en maintenant une stratégie de satisfaction pionnière et novatrice » complète Tarik Barakat, Directeur Lubrifiants chez Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc poursuit sa politique de développement d’une offre de produits et de services dynamiques, tout en veillant à garder l’expérience client et son amélioration au cœur de sa stratégie de différenciation. Son ambition est de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.