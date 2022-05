Tournoi Free Fire World Series 2022 (FFWS) : L'équipe thaïlandaise “Attack All Around” sacrée championne du monde

Après deux semaines de compétition intense, l’équipe Thaïlandaise “Attack All Around” (Attaque Tout Autour) a remporté le championnat Free Fire World Series 2022 (FFWS). Après six chutes intenses, l’équipe est sortie victorieuse et a remporté le prix de 500 000 dollars américains (USD), en plus du trophée du champion.

Cette victoire est la deuxième victoire consécutive pour la Thaïlande. L’équipe « EVOS Phoenix », anciennement connue sous le nom de « Phoenix Force », a remporté le championnat FFWS 2021 à Singapour l’année dernière.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord était représentée par les équipes All-Stars et WASK. Bien qu’elles n’aient pas pu gagner le tournoi ou atteindre le podium, elles ont qualifié l’expérience de leur qualification aux éliminations d’incroyable expérience d’apprentissage. Les deux équipes ont en outre affirmé leur aspiration à se qualifier au prochain championnat FFWS.

All-Stars : La stratégie de victoire

« La clé du succès est la préparation mentale », a déclaré l’équipe All-Stars, le premier représentant de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Tout en soulignant les différents défis auxquels l’équipe a été confrontée lors des qualifications. L’équipe a déclaré: « Cette année, c’était plus difficile pour l’équipe par rapport à l’année dernière. Cette fois nous devions passer la phase supplémentaire de jeu (les qualifications) pour avancer dans le tournoi et atteindre la Finale. Tandis que l’année dernière nous sommes allés directement à la finale.”

Ces pressions croissantes provoquées par la compétition ont affecté la stratégie de jeu des All-Stars et ils n’ont pas pu atteindre la Finale. Mais ils n’ont pas tout perdu: l’équipe se prépare déjà pour le prochain tournoi et elle a suffisamment de temps pour bien s’entraîner.

Wask: Une expérience stimulante mais enrichissante

L’équipe WASK, le deuxième représentant du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et champion des quatrième et cinquième éditions de la « Free Fire Arab League » (FFAL), se dit ravie par sa participation au FFWS 2022 à Sentosa. L’équipe a déclaré : « Notre participation nous représente un test sur la scène mondiale. C’est une expérience unique en son genre car c’était la première fois que nous participions à une compétition qui réunissait toutes les équipes du monde sous un même toit, pendant 15 jours de préparation loin de chez nous. »

Ce fut une expérience unique pour l’équipe WASK, car elle a joué aux côtés des équipes les plus reconnues et les plus distinguées de par le monde, chacune montrent sa propre façon tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et de discipline.

La finale des Free Fire World Series 2022 (FFWS) a été diffusée en direct. Une rediffusion du tournoi peut également être vue sur les pages Facebook officielles de Free Fire, YouTube, Facebook, Esports et la chaîne Booyah.