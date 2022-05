Opération Marhaba 2022 : FRS Iberia Maroc prêt plus que jamais pour accueillir les marocains résidant à l’étranger

En prévision de la reprise du trafic maritime de passagers entre le Maroc et l’Espagne, FRS Iberia Maroc, leader du transport maritime dans le détroit de Gibraltar, a préparé un dispositif conséquent afin d’être prêt pour l’opération Marhaba 2022. Ce dispositif comprend une flotte rénovée, un nouveau fast ferry, un capital humain renforcé et de nouvelles dispositions pour l’achat de billets conformément aux instructions des autorités portuaires marocaines.

En effet, après 760 jours d’interruption causée par la pandémie de la Covid-19, FRS Iberia Maroc a repris le transport des passagers entre les deux rives du détroit depuis le 12 avril 2022. FRS Iberia Maroc est la seule compagnie de transport qui connecte toutes les lignes du détroit de Gibraltar : Tanger Ville – Tarifa, Tanger Med – Ceuta et Tanger Med – Algésiras.

FRS Iberia Maroc, étant resté mobilisé et en attente d’une réouverture des frontières, a effectué les travaux de maintenance sur l’ensemble de sa flotte et a rénové l’intérieur ainsi que l’extérieur de tous les ferries rapides, notamment en y apposant la nouvelle identité visuelle de la marque. Tout cela a permis à FRS Iberia Maroc d’être prêt pour la reprise des activités. FRS Iberia Maroc était la première compagnie maritime à naviguer entre l’Espagne et le Maroc 24h après la réouverture des frontières maritimes.

Par ailleurs, FRS Iberia Maroc a fait l’acquisition d’un septième navire, le Levante Jet, le fast ferry le plus moderne du détroit, avec des stabilisateurs de dernière génération et une basse consommation de carburant. FRS Iberia Maroc ajoute ainsi à sa flotte une capacité quotidienne de 672 passagers et 160 véhicules, portant la capacité totale quotidienne de FRS Iberia Maroc à 18054 passagers et 4631 véhicules, avec 27 rotations quotidiennes.

Et afin d’assurer un service client impeccable, pas moins de 1 027 personnes de l’équipe de FRS Iberia Maroc sont mobilisées pour cette nouvelle opération Marhaba, pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services de l’armateur : de la vente des billets jusqu’à l’accueil dans le port, en passant par le pilotage et la maintenance des navires. Ces équipes, dont plus de la moitié est de nationalité marocaine, ont été formées de manière continue pendant les deux années de suspension des lignes maritimes et reposent sur le savoir-faire accumulé par FRS Iberia Maroc pendant ses 22 années d’activité entre l’Espagne et le Maroc.

Ronny Moriana, Directeur Général de FRS Iberia Maroc, a déclaré : “Nous connectons le Maroc et l’Espagne depuis l’an 2000, cela nous a permis d’acquérir une grande expérience pendant ces 22 dernières années. Cette année, nous sommes heureux d’accueillir de nouveau nos passagers à bord de nos navires et ferons de notre mieux pour leur offrir une expérience de voyage de qualité.”

Afin de se conformer aux nouvelles exigences des autorités portuaires d’avoir impérativement un billet avant d’accéder au port, FRS Iberia Maroc offre à ses clients la possibilité de réserver les billets à travers ses différentes plateformes digitales (application et site web), les points de vente se trouvant sur toutes les routes menant vers les ports espagnols, son centre d’appel (par téléphone et sur WhatsApp) ainsi que les agences de voyage. Tous les billets peuvent facilement être modifiés sans aucun frais additionnel.