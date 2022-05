Le Kenzi Sidi Maarouf Hotel… un hôtel parfaitement adapté aux besoins loisirs.

Le Rooftop rouvre ses portes. Profitez d’une piscine à ciel ouvert surplombant la ville. Détendez-vous à la piscine azure installée sur le toit du KENZI SIDI MAAROUF HOTEL. Une oasis surprenante avec une vue urbaine à couper le souffle pour savourer une nouvelle carte de tapas exotiques et déguster des cocktails rafraichissants dans un décor design et relaxant.

Au menu drinks and tapas with a view. En d’autres termes, des mets savoureux, des boissons innovantes et la ville sous une différente perspective. C’est une expérience que vous allez vouloir partager avec impatience.

Viviez Casablanca différemment, loin du brouhaha du la ville.

Rendez-vous vite au Rooftop du KENZI SIDI MAAROUF pour des journées au bord de la piscine et des soirées au TOP de Casablanca.

Une nouvelle marque de soins au SPA du KENZI SIDI MAAROUF

En s’associant à la maison Académie Scientifique de Beauté, le spa renforce son positionnement et continue à offrir à ses clients les meilleures prestations.

Académie Scientifique de Beauté est reconnue pour mettre « La Science au Service de Votre Beauté ».

Depuis 1890, la Maison Académie Scientifique de Beauté met son expérience au service de la beauté. Son savoir-faire d’excellence « made in France » va faire son chemin dès l’origine autour de la planète. Académie est universellement reconnue pour sa méthode de traitement selon les natures de peau et leurs dysfonctionnements. Chaque produit de soin de la marque est l’aboutissement d’une recherche scientifique intransigeante en termes de qualité et de savoir-faire mise au point par des « artisans beauté ». La Maison étonne le monde entier depuis sa création. La reconnaissance de ses formidables formulations est déjà quasi mondiale. En bref L’Académie Scientifique de Beauté c’est : L’Innovation, Le Professionnalisme et L’Excellence.

Le spa du KENZI SIDI MAAROUF HOTEL est un havre de paix en plein cœur du Technopark de Casablanca. Réconfort et détente urbaine : Echapper au stress du quartier d’affaires casablancais est la vocation de cet espace de bienêtre. Au service de votre bien-être l’équipe vous attend pour que vous puissiez bénéficier de soins qui vous procureront tonicité, détente et relaxation.

Découvrez la nouvelle marque en profitant d’offres exceptionnelles sur des soins rapide et efficace pour une hydratation en profondeur et un coup d’éclat immédiat. Pour assouplir, nourrir, tonifier, stimuler et régénérer votre peau. Des soins qui calment et apaisent. Résultat : une peau désaltérée et lumineuse.

Pack Hydratation : SOIN DE VISAGE Flash Eclat Immédiat + RITUEL HAMMAM : Gommage, Savonnage + Enveloppement au beurre de Karité Hammam à 700 MAD au lieu de 800 MAD

Pack LUX : SOIN DE VISAGE Flash Eclat Immédiat + MANUCURE + POSE VERNIS à 500 MAD au lieu de 650 MAD

Pack Antistress : SOIN DE VISAGE Flash Eclat Immédiat + MASSAGE RELAXANT à 750 MAD au lieu de 850 MAD

OUVERT tous les jours, de 9h > 22h, l’arsenal dédié au corps et à son épanouissement comprend: Piscine extérieure sur le toit / Jacuzzi / Hammam (bains turc) /Sauna / 4 cabines de soins et massages/ Salle de fitness équipée / Solarium.

Informations et Réservations : info.sidimaarouf@kenzi-hotels.com 05 22 28 27 27