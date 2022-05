L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur,  de la Recherche Scientifique et de l’innovation du Maroc (MESRSI)  lancent les Centres d’Employabiltié Francophones (CEF) 

Le Recteur de l’AUF Prof. Slim KHALBOUS sera en visite officielle au Maroc du 28 mai au 1er juin 2022 pour la signature de plusieurs accords, dont une convention cadre spécifique avec le MESRSI, en présence de M. le Ministre Abdellatif MIRAOUI.

Dans le cadre de cette visite, cinq conventions d’hébergement seront signées par la directrice de l’AUF Maghreb et les présidents des cinq universités marocaines bénéficiaires de ces projets structurants.

En effet, pour donner suite à l’Accord-cadre signé en mars 2021, l’AUF et le MESRSI ont convenu de la mise en place d’un réseau de Centres d’Employabilité Francophones (CEF) au sein des universités marocaines. Cet accord stipule d’une part, la définition conjointe d’une méthodologie d’approche des universités retenues et, d’autre part, un cofinancement paritaire du projet pour une enveloppe totale de de 700K€ (≅7,4 Millions MAD).

Les Centres d’Employabilité Francophones (CEF) constituent, avec le déploiement et l’extension du programme « Étudiant-Entrepreneur », le projet majeur de l’axe 2 de la Stratégie de l’AUF pour 2021-2025 qui concerne l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants.

Cinq universités et trois complémentaires et innovants formats sont retenues pour cette première phase du projet. Il s’agit notamment de :

Un CEF pilote à l’Université Mohammed Ier – Oujda ;

Trois CEF de proximité dans les Universités Chouaib Doukkali à El Jadida, Moulay Ismail – Meknès et Sultan Moulay Slimane – Béni Mellal ;

Un CEF mobile à l’Université Hassan II – Casablanca

Les CEF ambitionnent d’être un point de rencontre entre 6 acteurs clés (États, Établissements, Enseignants, Entrepreneurs, Employeurs et Étudiants) qui sont à la fois les bénéficiaires des services offerts et de précieux contributeurs. Ils seront appelés à faire vivre ces espaces par la présence active ou l’expertise pour les uns et par l’appui technique, financier ou logistique pour les autres.