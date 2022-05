Forever Miel - Bee Honey : la santé a du goût !

Dans la continuité de sa gamme wellness, Forever lance Forever Bee Honey pour aider à réduire la consommation de sucre raffiné. Délicieux, sain et nourrissant, le produit a tout bon.

Connu depuis la nuit des temps pour ses multiples vertus, le miel est synonyme de longévité dans de nombreuses cultures. Riche en vitamines et en sels minéraux, cet aliment apporte à l´organisme l´énergie dont il a besoin, mais contribue également à renforcer le système immunitaire. Il s´utilise entre autres pour atténuer les maux de gorge, booster la mémoire et réduire le stress.

Conscient de tous ces atouts, le label a voulu proposer un produit des plus purs. Récolté à l´ancienne, Forever Miel ne subit aucune manipulation chimique ou thermique susceptible de réduire ses propriétés. Véritable concentré de nutriments et d´antioxydants, il voit sa composition préservée grâce à des procédés éco-friendly. « Nous veillons à offrir le meilleur à notre clientèle. Des ingrédients auxquels nous croyons, sélectionnés avec soin et faisant chaque jour leurs preuves » s´est exprimé M. Antoine CARELLO, Directeur des Opérations Forever Living Products Maroc.

Forever Bee Honey peut ainsi se substituer au sucre blanc qu´il dépasse largement en termes de goût et de bienfaits. Constituant une excellente alternative, il peut agrémenter boissons naturelles, collations ou recettes diverses. Sa faible teneur en saccharose rend le précieux nectar facilement assimilable par le corps avec moins d´incidences sur la glycémie. Autre avantage non négligeable, ses nutriments sont lentement absorbés par le sang, ce qui lui donne plus d´efficacité sur la durée.

Partenaire santé indéniable, Forever Bee Honey aide à lutter contre la baisse de forme chez l´adulte et l´enfant. Sans additifs, ni traces de pesticides, il se distingue en outre par une texture fluide et un arôme délicatement parfumé. Commercialisé en bouteilles de 500g, il s´emploie avec aisance grâce à son goulot anti-gaspillage.

La marque qui prône une vitalité puisée dans les richesses de la nature ajoute désormais une note de douceur à nos tables pour le bonheur de toute la famille.