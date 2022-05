Découvrez les meilleurs résultats en macrophotographie grâce aux microlentilles de l'OPPO Reno7.

L’OPPO Reno7 représente un design raffiné et des technologies photographiques de pointe. Le nouveau Reno7 est le premier smartphone de l’industrie au Maroc à être équipé du capteur phare IMX709 co-développé par OPPO et Sony, de la microlentille et du design en cuir de fibre de verre. C’est également la première fois qu’un téléphone de la série Reno d’OPPO ajoute une microlentille avec un agrandissement jusqu’à 30 fois.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Contrairement à la macrophotographie qui prend un objet en taille réelle avec un rapport de 1:1, cette microphotographie prend de très petites photos avec un agrandissement de 15:1 et plus tel que l’utilisation d’un microscope.

L’Homme a une curiosité infinie, et avec la technologie Microlentille sur Reno7, les utilisateurs pourront satisfaire leurs désirs d’explorer l’inconnu avec une magnification qui va jusqu’à 30x. La Microlentille vous permet d’enregistrer le monde microscopique invisible en prenant des photos avec un agrandissement de 15x ou 30x. Lorsque la Microlentille est activée, une échelle millimétrique s’affiche automatiquement à l’écran, vous permettant d’apprécier une nouvelle perspective du monde microscopique. Regarder sous un microscope nous donne une nouvelle perspective sur le monde qui nous entoure. Avec la microlentille de 2 mégapixels de l’OPPO Reno7 et la prise en charge du grossissement 16,6x sur les vidéos et les photos, OPPO introduit une nouvelle façon de vivre la photographie sur smartphone et de maximiser votre créativité et votre curiosité.

Comme la courte distance focale de la microlentille exige que le téléphone soit placé très près des objets à photographier, OPPO a également ajouté une nouvelle lumière orbitale sous la microlentille pour fournir un éclairage supplémentaire lorsque la microlentille est activée.

La lumière orbitale sous la microlentille s’allume automatiquement lorsque la microlentille est activée. La conception unique de la lumière permet de mieux éclairer les objets situés devant la microlentille, assurant ainsi une meilleure qualité d’image, tout en améliorant l’utilisation de l’espace sur le module de la caméra.

En plus d’agir comme une lumière de remplissage pour la microlentille, la lumière Orbit Light « respire » doucement avec différents motifs lorsque le téléphone est allumé, en charge, reçoit un appel entrant ou une notification non lue, ou lorsque l’utilisateur lance un jeu. Les flashs de l’Orbit Light causent moins de perturbations que d’autres fonctions de notification présentes sur d’autres téléphones.

Il n’est pas nécessaire d’acheter un macro objectif coûteux pour obtenir d’incroyables photos en gros plan ou des selfies, surtout si vous n’avez pas d’appareil photo. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre nouveau Reno7 et d’un peu de curiosité.

Voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à obtenir de meilleures photos en utilisant votre nouveau Reno7 : Gardez le sujet immobile et assurez-vous que l’éclairage est bon lorsque vous photographiez des objets riches en détails ou en textures et des détails sur des vêtements.

« La marque OPPO Maroc avait toujours comme vision la promotion de la culture marocaine, à travers des concepts innovants, je cite comme exemple le « Monument Challenge » et « Moroccan Colors ». Aujourd’hui, avec le lancement du nouveau smartphone Reno7, OPPO va continuer sur le même élan, notre but est de montrer la culture marocaine différemment tout en profitant des nouvelles fonctionnalités du smartphone OPPO Reno7 pour lier la culture marocaine à la technologie Microlens. Nous allons utiliser cette fonctionnalité pour faire un voyage dans notre culture marocaine. » Abdelilah Akrim, Head of Marketing at OPPO Maroc