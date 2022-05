A l’occasion de la fête des mères, Huawei vous propose une liste de cadeaux idéals pour votre maman

La fête des mères approche à grands pas, et vous êtes peut-être à la recherche du cadeau idéal pour votre maman. La première chose qui vous vient à l’esprit c’est de sûrement lui offrir des fleurs, du chocolats ou des bijoux.

S’il est vrai que tous ces cadeaux sont intéressants, ce sont aussi des choix un peu trop génériques. Avez-vous par exemple réfléchi à un gadget technologique qui pourrait être très utile pour votre maman? Huawei vous propose toute une liste d’accessoires technologiques étonnants qui sauront ravir votre maman.

Huawei Freebuds 4

Faire plaisir à votre maman c’est aussi lui offrir la possibilité d’écouter sa musique préférée de la meilleure manière possible. Les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 4 sont d’une praticité incroyable: ils permettent de profiter d’un son de qualité studio, en plus de bénéficier de la puissance du système ANC à port ouvert, d’un confort d’utilisation optimal, et d’une multitude d’autres interactions qui sont à la fois intelligentes et personnalisées.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont équipés d’un très grand diaphragme de 14,3 mm, ce qui rend leur amplitude plus grande et leurs basses plus profondes. Dotés d’un nouveau booster de basses et d’une carte mère, ils possèdent une cavité sonore indépendante qui permet d’intensifier l’effet de résonance.

Ces écouteurs possèdent une forme parfaitement ergonomique qui améliore sensiblement le confort d’utilisation. La courbure et la taille des HUAWEI FreeBuds 4 sont optimisées au niveau du micro, ce qui leur permet de mieux s’adapter aux oreilles et d’offrir un confort d’utilisation imparable toute la journée. Ils sont également parfaitement isolés par rapport aux bruits ambiants grâce à la présence d’un joint acoustique étanche, en plus de la technologie de suppression du bruit AEM (Adaptive Ear Matching). Lorsque la fonction d’annulation du bruit est activée, les écouteurs détectent automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur et déterminent la configuration optimale de l’annulation du bruit pour chaque utilisateur.

Huawei Nova 9 SE

Le HUAWEI nova 9 SE est doté d’un puissant système de caméra haute résolution de 108 Mpx. De jour comme de nuit, les photos que le HUAWEI nova 9 SE capture sont éblouissantes par leur clarté et par leurs détails. Le smartphone est également équipé du système de recharge ultra-rapide HUAWEI SuperCharge 66W. De plus, les récentes optimisations survenues sur le système d’exploitation EMUI 12 lui assurent des performances extrêmement fluides, en plus de lui offrir une synergie de très haut niveau avec les autres produits Huawei.

Le HUAWEI nova 9 SE est disponible au Maroc en trois magnifiques coloris – Crystal Blue, Pearl White2 et Midnight Black -. Le HUAWEI nova 9 SE est doté d’un superbe écran HUAWEI FullView de 6,78 pouces qui prend en charge la gamme de couleurs P3, garantissant ainsi des expériences visuelles de premier ordre avec des images extrêmement fluides, aux couleurs vives et aux détails incroyables. Conçu dans le respect des mêmes normes esthétiques que son prédécesseur, le HUAWEI nova 9 SE présente des bords ultrafins (seulement 1,05 mm d’épaisseur chacun) au sein d’un boîtier de seulement 7,94 mm d’épaisseur. Il est fabriqué à partir de verre 3D pour un effet brillant et une texture cristalline grâce à la technologie de nano-texture à double film et double placage. De plus, la bague qui cercle la caméra se revêt de la couleur nova Star Orbit offre une réfraction éblouissante semblable à celle d’une étoile, accentuant ainsi plus que jamais le style raffiné de l’appareil.

Huawei Watch GT 3

Il est peut être grand temps pour votre maman de se déparer de sa vieille montre mécanique et de commencer à porter une smartwatch ultra innovante qui lui permettra de garder en permanence un œil vigilant sur sa santé. La montre connectée WATCH GT 3 ELEGANT EDITION Femme de 42 mm est équipée d’un écran de 1,32 pouce. La smart watch arbore un nouvel design d’horloge à cadran actif en permanence; non seulement elle offre aux utilisatrices une expérience de port similaire à celle des montres traditionnelles, mais elle leur délivre encore plus de style grâce à l’affichage diversifié de son cadran.

La présence de cornes minimalistes, de grands verres, en plus d’un corps ultraléger, donnent à la HUAWEI WATCH GT 3 un aspect encore plus futuriste et particulièrement distingué. Sans bracelet, la HUAWEI WATCH GT 3 ne pèse que 35 g pour une épaisseur totale de 10,2mm.

La HUAWEI WATCH GT 3 42mm offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 jours en utilisation normale. Cette grande autonomie de la batterie permet aux utilisatrices de porter leur smart watch toute la journée et de l’utiliser en continu, même pendant leur sommeil.

La HUAWEI WATCH GT 3 s’équipe de toute une panoplie de fonctions de surveillance continue et précise de la SpO2, mais aussi de la qualité du sommeil et du stress.

La HUAWEI WATCH GT 3 est équipée de la technologie de surveillance de la qualité du sommeil HUAWEI TruSleep™ 2.0. Le Shamrock Healthy Living s’est enorgueilli de la présence de nombreuses nouvelles petites fonctions qui permettent de mieux répondre aux besoins de santé au quotidien des utilisateurs. A travers la HUAWEI GT 3, Huawei a combiné plusieurs données scientifiques afin de développer l’AI Running Coach.

Elle dispose d’une fonction améliorée de suivi des entraînements, avec plus de 100 modes d’entraînement disponibles, dont 18 modes d’entraînement professionnels, 12 entraînements en et 6 entraînements en intérieur.

La HUAWEI WATCH GT 3 prend en charge les appels Bluetooth. En outre, vous pouvez recevoir des SMS, les lire et y répondre directement. Grâce à Petal Maps, les utilisatrices disposent d’un véritable GPS à leur poignet. La HUAWEI WATCH GT 3 est configurable à souhait et offre ainsi aux consommatrices une expérience d’utilisation encore plus personnalisée. A noter qu’il existe plus de dix mille thèmes de cadrans de montres à télécharger.

Huawei Matepad 11

HUAWEI MatePad 11. Il s’agit de la première tablette Huawei à être équipée d’un écran capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, pour des visuels encore plus définis et plus fluides, et pour une meilleure réactivité.

Equipant la nouvelle génération d’appareils intelligents de Huawei, le système d’exploitation HarmonyOS 2 offre au HUAWEI MatePad 11 un tout nouveau bureau et permet aux utilisateurs de visualiser de la meilleure manière possible les différents contenus qui défilent sur l’écran de leur tablette. Le HUAWEI MatePad 11 est en outre parfaitement connectable à d’autres appareils intelligents, qu’il s’agisse de vos smartphones ou de vos PC.

Et ce n’est pas tout. L’écran de la tablette est capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, offrant ainsi des visuels d’une clarté exceptionnelle, ainsi qu’une réactivité nettement améliorée. La tablette est en plus équipée du HUAWEI M-Pencil (2ème génération). Grâce à l’impressionnant écran 120 Hz de la tablette, ce stylet devient extrêmement réactif, arborant une latence d’entrée aussi faible que 2 ms, pour des expériences d’écriture interactive encore plus abouties et plus naturelles.

En plus de sa capacité à produire des visuels aux couleurs sublimes, le HUAWEI MatePad 11 est également conçu pour minimiser l’exposition des utilisatrices à la lumière bleue et aux scintillements, deux des principaux facteurs de fatigue oculaire. La tablette a d’ailleurs obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) et TÜV Rheinland Flicker Free.

Le nouveau HUAWEI MatePad 11 est compatible avec le HUAWEI M-Pencil (2e génération), le stylet Huawei a été amélioré pour mieux aider les utilisateurs à donner forme à leurs inspirations. Le HUAWEI M-Pencil (2e génération) est doté d’une nouvelle pointe de stylo revêtue de platine, avec en outre une latence ultra-faible et une prise en charge de 4 096 niveaux de sensibilité à la pression.