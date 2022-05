Théâtre, street-art, concerts et explorations urbaines... où sortir cette semaine ?

L e retour des planches

Festival. La 15e édition du Festival International Théâtre et Cultures est de retour. Présenté par la Fondation des Arts Vivants, ce rendez-vous important ravira les professionnels du milieu, mais également le public, qui aura droit à plusieurs représentations par jour, du 20 au 28 mai, dans plusieurs salles casablancaises. Parmi elles, le Studio des Arts Vivants, le Complexe culturel Anfa, le Complexe culturel Zefzaf et le théâtre Mohammed VI. Cette édition rend également hommage à deux sommités du théâtre marocain : Khadija Assad et Noureddine Bikr. Avec 11 pièces différentes au programme, principalement marocaines, mais aussi françaises et syriennes, le festival entend faire son retour autour de la thématique “Allons au théâtre”. Un slogan bien choisi, après deux ans d’inertie. Le choix d’une programmation majoritairement marocaine est, selon Noureddine Ayouch, président de la Fondation des Arts Vivants, un hommage à tous les professionnels du milieu qui ont souffert de l’arrêt de la vie culturelle pendant la pandémie.

Festival International Théâtre et Cultures, du 20 au 28 mai à Casablanca.

Cruise 2.0

Cinéma. La suite du film culte de Tony Scott, Top Gun, arrive enfin dans les salles. Lors de sa première sortie en 1986, ce film d’action marque Hollywood et se hisse en tête du box-office. Avec un jeune Tom Cruise en tête d’affiche, le scénario mettait en scène une intrigue qui se déroule dans une école de combat aérien de la marine américaine. Près de 40 ans après ce succès, c’est le réalisateur Joseph Kosinski qui a entrepris de réaliser la suite de ce blockbuster, avec un casting similaire, qui regroupe Tom Cruise, Val Kilmer et Miles Teller. Dans cette suite, Pete Maverick Mitchell est chargé de former un détachement auprès des jeunes diplômés de l’école Top Gun, et se retrouve affecté à une mission spéciale exigeant de lourds sacrifices.

À partir du 25 mai dans tous les Mégarama.

Casser les murs

Street art. Après le succès de la précédente, le HIBA Lab organise la deuxième édition de l’exposition Street Art Inside. Le concept est simple : huit jeunes artistes et plasticiens marocains sont conviés à investir les murs de l’espace d’expérimentation artistique, de sorte à créer un ensemble de fresques murales. Le vernissage de leurs créations, axées autour du thème “mouvement”, aura lieu le 20 mai et les œuvres seront exposées jusqu’au mois de juillet. À travers cette exposition, la Fondation Hiba entend d’une part donner une plateforme de visibilité à de jeunes talents marocains, mais aussi mettre à l’honneur la discipline en pleine effervescence mais toujours marginalisée qu’est le Street Art.

Du 20 mai au 10 juillet au HIBA Lab, à Rabat.

Slam & rock

Concert. Le temps de deux concerts inédits, la slameuse Noussayba Lahlou, suivie du chanteur français Cali, animeront une soirée tout en musique dans le cadre du Printemps du livre et des arts de Tanger. Le show débutera avec la performance introspective de Noussayba Lahlou, qui se situe à la frontière entre poésie, pop, slam et chanson urbaine. Place ensuite au rockeur confirmé Cali, particulièrement attaché à la chanson française, qui revisitera ses plus célèbres titres.

Le 21 mai au Palais Moulay Hafid, à Tanger.

À la recherche des quartiers oubliés

Expo. Pour sa deuxième exposition, le Musée Collectif de l’Observatoire a choisi de mettre les quartiers casablancais à l’honneur. En fusionnant créations visuelles et sonores, ce sont 15 artistes, chercheurs et habitants de la ville qui se sont associés pour présenter un ensemble d’œuvres qui revisitent la mémoire collective des quartiers de Casablanca.

Du 18 mai au 4 août au Musée Collectif, Casablanca.