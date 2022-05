Sage Sessions 2022 : quelles solutions cloud pour accompagner le virage numérique des PME au Maroc ?

Sage, le leader des technologies de gestion de la comptabilité, des finances, des RH et de la paie pour les petites et moyennes entreprises a le plaisir d’annoncer l’ouverture ce jour de son événement annuel : Sage Sessions Maroc. Une édition particulière marquée cette année par le retour en présentiel et un programme riche en échanges pour accompagner les PME marocaines dans le virage numérique.

Le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité, de gestion commerciale et de paie dans le cloud, propose des outils dynamiques permettant une visibilité en temps réel sur l’ensemble des opérations internes et externes des sociétés. Ses ERP (“Enterprise Resource Planning) disposent également d’une très large interopérabilité avec des logiciels tiers, permettant de couvrir l’ensemble des opérations des entreprises.

La révolution ERP, un tournant stratégique et productif

A l’heure de la reprise économique, l’éditeur a souhaité souligner les avantages de l’adoption de solutions ERP pour répondre aux besoins des entreprises, quelles que soient leurs tailles. Avec plus de 6000 clients au Maroc, Sage accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.

La crise sanitaire a clairement marqué un avant/après dans les entreprises, avec notamment l’évidence de la digitalisation des processus de gestion. Les besoins en solutions cloud sont en croissance partout dans le monde, et notamment au Maroc. “Les solutions Sage sont de plus en plus sollicitées dans les entreprises marocaines. Il y a une véritable prise de conscience des apports du cloud”, a déclaré Martine Cazemages, vice-présidente du Pôle International de Sage.

Si ces solutions sont synonymes d’une plus grande fluidité et d’une meilleure maîtrise et sécurisation des données, une véritable révolution ERP passe également par le management des entreprises. Pour Fahd Meski, vice-président de l’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information), “l’adoption d’un ERP n’est pas seulement un projet de la DSI, c’est un projet d’entreprise”. Pour Abdelouafi Elidrissi, DSI de Polymedic : “C’est aussi une révolution naturelle. Un ERP ou intégrateur comble les lacunes d’une organisation interne et optimise notre charge de travail. De son côté, Salim Guerraoui, directeur associé de CAP One a constaté, “un ERP permet à une société de monter en valeur ajoutée et faire face aux défis de manière structurée’.

Les solutions cloud, leviers de croissance et de compétitivité pour les entreprises

Participant à la plénière de l’événement, Fahd Meski, vice-président de l’AUSIM, a constaté une grande mutation des PME durant la crise Covid. “La digitalisation était auparavant une option. Elle est aujourd’hui une nécessité et un moteur d’accélération. Les solutions Sage apportent une visibilité et une coordination de l’ensemble des départements d’une entreprise en temps réel. Ahmed Chahbi, expert-comptable, membre du Conseil National de l’Ordres des Experts-Comptables (OEC) et président de la Commission Nationale de Digitalisation de l’OEC a notamment témoigné de l’apport des solutions Sage au sein de la profession. “Le métier d’expert-comptable évolue et les solutions numériques apportent une véritable souplesse, en plus d’une traçabilité et d’un grain de productivité”; s’est-il réjouit. Pour le représentant de l’AUSIM, “les solutions cloud accompagnent une nouvelle génération de collaborateurs”.