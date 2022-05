Cadum: 65 ans de belles choses qui durent et perdurent

Depuis 1957, l’histoire de Cadum nous a toujours accompagné pour devenir aujourd’hui partie intégrante de notre culture et traditions.

Construite autour des valeurs de proximité et d’innovation, la marque est depuis longtemps le shampoing préféré au Maroc.

Un lien fort avec les consommateurs appuyé par la nouvelle plateforme de la marque: “Les belles choses qui durent et perdurent الحاجات الزوينة اللي كَدُّوم” pour célébrer les 65 ans de Cadum au Maroc.

Cette nouvelle plateforme fortement inspirée du nom de Cadum, est présentée aux consommateurs sous forme de Manifesto réalisé par deux talentueuses artistes marocaines: Amira Azzouzi derrière la caméra et la douce voix de Nabyla Maan en musique. Une réelle valse à travers le temps, pour raconter l’histoire de Cadum depuis plus de 65 ans à travers les différentes générations et rappeler les belles choses qui durent et perdurent.

Ces belles choses qui durent dans la vie comme la culture, les traditions, le lien sacré entre la mère et son enfant et tous les bons souvenirs d’enfance.

Des valeurs fortes et bien inscrites dans l’identité de la marque Cadum.

65 ans d’existence au Maroc et de longues années de succès ne sont nullement le fruit du hasard. En effet, Cadum est une marque très proche des consommateurs et en amélioration continue pour satisfaire leurs besoins grâce à une formule mythique aux œufs et aux ingrédients naturels.