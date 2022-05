Sorties : le retour du Printemps du livre à Tanger et de Hoba Hoba Spirit à Casa...

Un salon littéraire, une comédie rocambolesque au cinéma, le retour sur scène de Hoba Hoba Spirit, un festival qui met le cinéma italien à l’honneur… Les sorties de la semaine.

Printemps littéraire

Salon. Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, le Printemps du livre et des arts de Tanger est de retour. Salon littéraire et artistique organisé par l’antenne tangéroise de l’Institut Français du Maroc, cette manifestation culturelle, devenue un rendez-vous incontournable de la ville du détroit, se déroule chaque printemps depuis 1996. Anciennement nommé “Salon International du Livre et des Arts de Tanger”, il accueille divers ateliers, tables rondes et rencontres littéraires, et se déroule traditionnellement dans l’historique Palais Moulay Hafid. Moment d’échange et de rencontres, la programmation de cette année a tenu à faire place aux fusions entre musique et littérature. Des musiciens et acteurs de l’industrie musicale tels que Réda Allali (Hoba Hoba Spirit), Omar Sayed (Nass El Ghiwane) et Brahim El Mazned, directeur du festival Visa For Music, échangeront avec des écrivains tels que Mohamed Hmoudane, Moha Souag ou encore la bédéiste Zainab Fasiki. Libraires,…