Corruption : le DG de la RADEEF écope d’un an de prison ferme

Impliqué dans une affaire de corruption, le directeur général de la RADEEF a écopé d’un an de prison ferme et d’une amende de 20.000 dirhams. L’arrêt a été rendu ce mardi 17 mai. El Hanafi Aboukir était poursuivi pour “corruption”, “trafic d’influence” et “prise d’intérêt sur un projet qu’il administre”. La Cour de Fès n’a retenu que le premier chef d’accusation.

Les juges ont, en outre, ordonné la confiscation des sommes saisies au domicile de l’intéressé au profit du Trésor public, et ce, au moment de l’arrestation survenue en octobre 2021, ainsi que la restitution de 20.000 dirhams à un entrepreneur ayant informé le Ministère public de son extorsion par le suspect.

Les circonstances de cette affaire remontent à huit mois, lorsque la police judiciaire a ouvert une perquisition judiciaire sous les instructions du Procureur général près la Cour d’appel de Fès, sur la base d’un signalement transmis par l’entrepreneur mentionné, via un numéro vert pour signaler des demandes de pots-de-vin, à l’encontre de El Hanafi Aboukir.

Les enquêtes menées par la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, après inspection du domicile de l’accusé, ont permis de mettre la main sur de grandes sommes d’argent estimées à 430.000 dirhams. Le ministère de l’Intérieur a également déployé une commission spéciale d’enquête sur le site de la RADEEF pour mener l’enquête autour des marchés privés de la régie.