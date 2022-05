Shireen Abu Akleh, “la voix de la Palestine”, enterrée à Jérusalem

Israël, après avoir dit que Shireen Abu Akleh avait “probablement” succombé mercredi à un tir palestinien, a affirmé ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats. L’Autorité palestinienne, Al Jazeera — la chaîne qatarie pour laquelle travaillait la reporter — et le gouvernement du Qatar ont accusé l’armée israélienne de l’avoir tuée.

À Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par Israël, des violences ont éclaté à la sortie du cercueil de la journaliste de l’hôpital, lorsque la police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Des images retransmises par des télévisions locales montrent le cercueil manquer de tomber au sol.

Everyone switch on to Al Jazeera right now. This is one of the most horrifying things I’ve seen.

IOF is attacking mourners carrying Shireen’s body from the hospital right now. They’re using stun grenades and tear gas and charging at them with horses and batons. pic.twitter.com/wUY80WO6su

