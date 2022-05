Le Groupe Ineos Cyberforce confirme son expertise et obtient la certification Dell Platinum Partner 

Le Groupe Ineos Cyberforce confirme son leadership et obtient la certification Dell Platinum Partner octroyée par Dell Technologies, le leader technologique mondial. Cette certification de haut niveau confirme ainsi la relation privilégiée du Groupe avec son partenaire Dell Technologies.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Depuis le démarrage de sa relation avec Dell Technologies, Ineos Cyberforce a réussi à avoir les plus hauts niveaux de certifications commerciales et techniques. Avec ces certifications, le Groupe est reconnue pour ses compétences aguerries dans la vente et l’intégration de l’ensemble des solutions d’infrastructures Dell Technologies.

Le Groupe confirme ainsi son expertise auprès de ses partenaires, en leur fournissant des solutions adaptées de Cloud Souverain. Ce dernier représente en effet, pour les entreprises, un véritable levier de croissance et accélérateur d’innovation, assurant de façon optimale leur résiliation face aux effets de la crise sanitaire. Ce niveau de partenariat prouve également une montée en compétence technique des experts d’Ineos Cyberforce, reflétant ainsi un gage d’excellence auprès de ses clients, en leur proposant les solutions les plus adaptées à leurs besoins en termes de transformation numérique