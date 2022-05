Le Digital Brunch est de retour avec une 7ème édition du Digital Brunch - Creative Effectiveness

TNC – thenext.click, Mediamatic et Gear9 annoncent la tenue de la 7ème édition du Digital Brunch sous le thème « Creative Effectiveness ». Cette édition se tiendra du 17 au 19 mai 2022.

Après le report annoncé en décembre en raison de restrictions sanitaires, le Digital Brunch revient pour une nouvelle édition. Celle-ci vise à créer une plateforme d’échanges entre experts nationaux et internationaux autour de l’efficacité créative.

Il est difficile d’équilibrer créativité audacieuse en publicité avec impact commercial durable. Mais c’est exactement ce qu’il faut pour atteindre une véritable efficacité marketing.

Si la créativité n’est pas efficace, elle n’est qu’un simple accroc à court terme sur le parcours de la marque. Si le travail efficace n’est pas créatif, il s’agit d’une solution à court terme pour un gain momentané et progressif. Lorsque la créativité est efficace et que le travail efficace est créatif, ils peuvent avoir un impact considérable sur les entreprises, les personnes et même le monde.

Et c’est ainsi que nous en faisons le thème de la 7ème édition du Digital Brunch. Elle fait suite au remarquable succès de la 6ème édition, qui a rassemblé plus de 8000 participants et 7 orateurs pionniers de l’écosystème Gaming, Esports & Marketing.

Cette édition verra la participation de professionnels du secteur, et d’éminents experts nationaux et internationaux tels que : Georges Mohammed-Chérif, le PDG de l’agence BUZZMAN. Il est l’un des directeurs de création les plus influents au monde. Fernando Angulo, responsable des études de marché et conférencier international chez Semrush. Omar Oualif, directeur des comptes stratégiques MENA chez Salesforce et Richard Turtle, directeur régional des ventes, MMEA chez Salesforce. De Teads MEA, nous accueillerons Radouane Yahia, Senior Business Director, Hervé Hachem, Head of Enterprise Solutions et Alicia Lambert, Creative Strategist. Youssef Cheikhi, Président du Groupement des Annonceurs du Maroc GAM, Maria Ait M’hamed, Présidente de l’Union des agences conseil en communication UACC et Mounia Chkouri, secrétaire générale chez l’UACC. Jawad Khan et Amine Raihani représentent TikTok. Jawad est un évangéliste du performance marketing qui développe les solutions TikTok Ads en Egypte, au Maroc, en Turquie et en Afrique du Sud. Amine Raihani gère désormais les partenariats commerciaux au Maroc et en Egypte…

Depuis la création du Digital Brunch en 2018, six éditions ont été organisées totalisant plus de 20 000 inscriptions, plus de 37 intervenants de haut niveau et plus de 34 conférences et ateliers.

Hassan Rouissi, fondateur du groupe TNC-thenext.click et organisateur des Digital Brunchs, annonce à cette occasion : « Aujourd’hui, les Digital Brunchs se sont affirmés comme un événement majeur du marketing et de la communication au Maroc, au Moyen-Orient et en Afrique. Notre ambition est de pouvoir développer ce concept en une plateforme de contenu nationale et régionale. Nous sommes ravis de voir qu’aujourd’hui que le Digital Brunch s’ouvre à d’autres régions et s’exporte afin d’attirer des intervenants et experts de renom. Notre ambition est de continuer sur cette lancée. »