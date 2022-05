Huawei Maroc signe un MoU avec six universités partenaires de la région Casablanca-Settat

Conscients de l’importance stratégique que revêt la consolidation de la formation en matière de TIC, Huawei Maroc a signé un mémorandum d’entente avec six universités de la région Casablanca-Settat et ce comme suit : L’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) ; l’Université Hassan Ier de Settat (UH1) ; L’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida (UCD) ; l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) ; l’Université Internationale de Casablanca (UIC) et l’Université Mundiapolis de Casablanca (UMC).

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette convention a été paraphée en marge des assises régionales organisées par l’université Hassan II dans le cadre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030), présidé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Ce partenariat fructueux, né de la convergence de la vision de l’ensemble des partenaires, met l’accent sur l’importance du développement des compétences TIC, l’encouragement de l’excellence au service d’une éducation de qualité au Maroc et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion de l’éducation et de l’emploi.

«Nous sommes fiers de la portée de l’accord que nous venons de parapher avec six universités partenaires de la région Casablanca-Settat et qui jettera les jalons d’un partenariat innovant dans les domaines technologiques et numériques, en vue de faciliter l’accès des étudiants au marché du travail et de développer des programmes de formation et de certification ouverts aux étudiants, aux enseignants et aux cadres administratifs et techniques», a déclaré M. Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Maroc.

Pour sa part, M. Faustin Xu, Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc a déclaré : «Cette convention se fonde sur l’engagement inébranlable de Huawei Maroc en vue de promouvoir les compétences dans le domaine des TIC au sein des universités marocaines. A travers cette alliance stratégique, Huawei Maroc s’engage à offrir un encadrement complet et optimal, qui ambitionne de satisfaire, en toute confiance, les besoins de ces académies, dans des disciplines importantes dont la BIG DATA, le CLOUD COMPUTING et l’Intelligence artificielle. »

Huawei s’attellera également, à travers la Huawei ICT Academy, à former les instructeurs, en leur offrant un encadrement idoine avec des perspectives de développement professionnel de qualité à même de permettre aux professeurs d’ouvrir des classes en TIC au profit de leurs étudiants.

A noter que cette convention rentre dans le sillage d’une panoplie de programmes qui seront tous articulés autour du développement des compétences en TIC et qui seront déployés auprès des six universités partenaires relevant de la région Casablanca-Settat.

Pour rappel, Huawei ICT Academy a été lancé au Maroc à la faveur d’un partenariat stratégique entre Huawei Maroc et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation avec pour objectif de doter les étudiants des compétences dans les TIC et ainsi favoriser leur insertion dans le marché de l’emploi. Ainsi, 54 universités au Maroc sont partenaires du programme Huawei ICT Academy. Pas moins de 5000 étudiants ont pu être formés par les Huawei ICT Academy et plus de 1700 ont été certifiés.