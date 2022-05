Le préambule du Dahir portant Loi instituant l’Académie Hassan II des sciences et techniques stipule que les membres de cette Académie « jouissent du plus grand respect et de la plus haute dignité dans l’Etat ».

Dans cet esprit, et au regard de son importante contribution à asseoir et à développer les structures et les activités de l’Académie au sein de laquelle il fut nommé membre résident par notre souverain Bien-Aimé Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dès le jour de l’installation de l’Académie, le 18 mai 2006, le Professeur Taïeb CHKILI se devait d’être honoré en une journée d’hommage rendu par les membres de cette Académie et quelques-uns de ses proches, confrères, collègues, et amis.

L’intellectuel, le professeur, le neurologue (le premier au Maroc), le chercheur, le doyen, le ministre, le président d’université, le président de fondations, il est aussi un militant infatigable de la cause de l’éducation et de la recherche scientifique au Maroc.

Le Professeur CHKILI, alors qu’il était Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a vécu, auprès de notre regretté Souverain, l’Unificateur de la Patrie et le Fondateur du Maroc des Institutions, Sa Majesté Le Roi Hassan II, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde, la genèse de la création de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Le 11 mai 2022, cette Académie organise, pendant une journée, un hommage au Professeur Taïeb CHKILI. Les thématiques traitées à cette occasion par plusieurs personnalités correspondent aux différentes étapes de la brillante et prestigieuse carrière du Professeur CHKILI ; pour chaque étape du parcours du Pr Chkili, il est fait appel à une personnalité, qui l’a accompagné dans cette phase, pour rappeler les principaux acquis obtenus.

Au terme de cette journée hommage, l’Académie aura ainsi pu réunir, et de première main, les éléments nécessaires à accomplir l’une de ses multiples missions : « écrire l’histoire de l’Académie et celle de ses membres ».