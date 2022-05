Fromageries Bel Maroc partenaire de TIBU Africa pour la semaine de l'emploi par le sport

Dans la continuité de ses efforts et de son engagement en faveur du développement humain par l’éducation, Fromageries Bel Maroc prend part à « la semaine de l’emploi par le sport », organisée du 9 au 14 mai 2022 par Tibu Africa dans la nouvelle école de la deuxième chance par le sport, située dans l’ancienne médina de la ville de Casablanca.

Dans le cadre des activités de cette semaine, des collaborateurs de Fromageries Bel Maroc prendront part à l’animation d’un bootcamp axé sur l’employabilité afin de préparer des jeunes issus de différentes écoles du réseau Tibu à mieux appréhender le marché de l’emploi par le sport et ainsi de mieux se préparer pour le forum de l’emploi qui se déroulera à la fin de cette même semaine.

A cet effet, les collaborateurs de Fromageries Bel Maroc apporteront leur encadrement aux étudiants et partageront avec eux leur expertise à travers un accompagnement personnalisé : aide à la préparation de CV, simulations d’entretien d’embauche, etc… Le but étant de les aider à mettre toutes les chances de leur côté lors de leur recherche d’emploi. Par ailleurs, le Groupe décernera des prix spéciaux aux étudiants les plus méritants lors d’une cérémonie de remise des diplômes.

Venant s’ajouter au réseau des écoles de Tibu à travers le territoire, la nouvelle école de la deuxième chance par le sport dans l’ancienne médina bénéficie d’un appui effectif de Fromageries Bel Maroc. Véritable projet de société mobilisant plusieurs acteurs de la société civile, des institutions étatiques et du secteur privé, il s’agit d’une initiative porteuse au service de la jeunesse.

En effet, ce projet d’insertion professionnelle vise à favoriser l’employabilité de 100 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés et exclus du monde du travail par manque de formation, et ce, en les orientant vers les métiers du sport. Ces jeunes bénéficieront de 9 mois de formation en alternance et de 3 mois de suivi et parrainage afin d’accompagner et faciliter leur insertion professionnelle.

Le programme offre à ces jeunes l’opportunité de développer les compétences techniques et comportementales requises pour une carrière dans le monde du sport : linguistiques, digitales, managériales, relationnelles et entrepreneuriales. Il comprend également un apprentissage suivant la méthode learning by doing, à travers des stages, des ateliers et des expériences professionnelles dans des structures sportives.

Tenant compte de la place centrale qu’occupe la nutrition dans le monde du sport, Bel apporte une véritable valeur ajoutée au projet en apportant son expertise reconnue sur les plans local et international en cette matière. Dans une démarche de mobilisation de ses ressources humaines, le Groupe a mis en place un module d’enseignement spécifique sur la nutrition sportive, animé par des experts de Bel et des professionnels du secteur, et permettant de former les étudiants sur cet élément-clé de la pratique sportive.

Pour M. Chakib Seddiki, Directeur Général de Fromageries Bel Maroc : « Notre Groupe a fait de la promotion de l’éducation en tant que facteur d’inclusion économique et sociale un axe majeur de sa responsabilité sociétale d’entreprise. Notre présence aujourd’hui aux côtés de Tibu Africa constitue une nouvelle étape-clé de cet engagement. Nos collaborateurs ont à cœur de partager avec ces jeunes leurs connaissances et leur expertise pour les aider à mettre toutes les chances de leurs côtés dans leur recherche d’emploi. Leur réussite sera aussi la nôtre. »