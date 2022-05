Disty Technologies signe un contrat de« Partenaire Service », maintenance et Service Après-Vente avec ASUS et CANON et crée à cet effet une filiale

Dorénavant, les utilisateurs des ordinateurs Asus et des équipements d’impression Canon, bénéficient de l’expérience et de l’expertise d’une équipe de techniciens hautement qualifiés et parfaitement formés.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

A cet effet, Disty Technologies a crée « S.L.A Technologies »,une structure dédiée à la maintenance et au Service Après-Vente, pour ces 2 marques et qui traite, partout au Maroc, les produits et les équipements Asus et Canon, à la fois en provenance des entreprises, des particuliers ou de leurs fournisseurs.

Cette structure est équipée d’ateliers aux normes Asus et Canon, comprenant le matériel, les outils et logiciels nécessaires. Et pour offrir un service performant, ses équipes de techniciens ont bénéficié de formations techniques spécifiques certifiées par Asus et Canon. Equipe, Equipement et Outils de gestion, le centre est connecté en permanence aux systèmes de gestion de la maintenance des constructeurs Asus et Canon qui supervisent la qualité de la prestation au Maroc et dans le monde entier.

Disty Technologies qui a su insuffler un souffle nouveau au secteur de la distribution des Technologies de l’Information au Maroc, illustre ainsi sa volonté de permettre à ses clients de bénéficier, en exclusivité, d’un service 360° englobant l’ensemble des prestations indispensables pour une utilisation optimale de la technologie, et ainsi d’être rassurés quand à la maintenance et Service Après-Vente de leurs produits.

Grâce à ces nouveaux partenariats avec Asus et Canon et la création du centre de maintenance et de SAV, Disty Technologies se veut être porteur d’une véritable valeur ajoutée, aussi bien dans les gammes de produits et solutions que dans l’étendue des services proposés.

Disty Technologies se donne pour objectif de s’affirmer davantage en tant que partenaire national de référence des professionnels marocains des TI et un maillon de choix entre les Constructeurs/éditeurs de solutions TI et leurs utilisateurs finaux à travers le réseau des professionnels de l’IT. Avec comme ambition de servir au mieux ses nombreux clients et leur proposer des services complémentaires innovants et adaptés à leurs besoins.