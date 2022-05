BANK OF AFRICA nommée par la BERD en tant que “Most Active Issuing Bank in Morocco in 2021”. 

En marge de la réunion annuelle de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) organisée à Marrakech du 10 au 12 mai 2022, cette institution a honoré ses banques partenaires les plus performantes en 2021 dans le cadre du Trade Facilitation Programme (TFP).

BANK OF AFRICA a ainsi reçu la distinction de “La Banque Emettrice la Plus Active au Maroc en 2021”. Ce prix témoigne de la coopération fructueuse entre les deux institutions dans le domaine du financement du commerce extérieur et illustre les efforts fournis par BANK OF AFRICA pour continuer à offrir à sa clientèle des financements en devises à court-terme adaptés.

Le TFP est le programme phare d’aide aux échanges commerciaux proposé par la BERD qui illustre le rôle essentiel de cette Institution dans le soutien du commerce international.