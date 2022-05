Ahlam Zaimi une icône Marocaine de plus du côté L’Oréal

A l’Age de 6 ans, elle tourne son premier spot, Ahlam Zaimi a donc très tôt su maitriser les expressions sur son visage. Au jour d’aujourd’hui, cette dernière rejoint d’autres stars Marocaines militantes et engagées au cercle L’Oréal Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’actrice, influenceuse et mannequin nous sort en cette nouvelle air de 2022 la casquette d’ambassadrice et s’exprime à l’occasion de sa première activation L’Oréal : « Quel honneur de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice d’une marque qui a inspiré et encouragé la femme dans toute sa splendeur et sa diversité.

Joindre ma voix à celle de L’Oréal est pour moi un accomplissement des plus ultimes. Je suis fière d’appartenir à ces femmes qui se valorisent entre elles et qui œuvrent pour encourager d’autres à s’octroyer ce qu’elles valent de mieux !

Ce milestone nous confirme que les rêves se concrétisent, éventuellement !

Dream big, and fight for it ! ».