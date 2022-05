Relance du tourisme : le ministère annonce un nouveau plan d’action pour l’employabilité et la rétention des profils

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a tenu une séance de travail le 10 mai avec le président et les représentants de la Confédération nationale du tourisme, en présence des directeurs généraux de l’ONMT et de la SMIT.

Par Ziad Drissi