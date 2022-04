NTT DATA signe un protocole d'accord s’engageant à créer  1.000 nouveaux emplois directs à horizon 2025.

NTT DATA MOROCCO, filiale du géant NTT DATA, a procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente (MOU) avec Mr Ryad MEZZOUR, ministre de l’Industrie et du Commerce – et Mme Ghita MEZZOUR, Ministre de la Transition Digitale et de la Réforme de l’Administration, dans lequel la société spécialisée dans le service d’ingénierie informatique s’engage à créer 1.000 emplois à horizon 2025.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La société japonaise, classée 6 ème société de conseil et de services informatiques dans le monde, a de grandes ambitions pour son expansion au Maroc.

« Le montant d’investissement de ce projet s’élève à 15 Millions DH, et permettra la création de 1.000 emplois stables directs et la réalisation d’un chiffre d’affaires de près de 1 Milliards de Dirhams cumulés sur la période 2022-2025. Ceci démontre bien notre engagement et notre volonté d’accroitre notre présence au Maroc. Après le Nord et la région du Grand Casablanca, nous envisageons également un développement dans le Sud pour avoir une présence dans cette région à fort potentiel. » explique Mr. Fred SABBAH, le Directeur Général de NTT DATA MOROCCO.

Cet engagement scellé par la signature du Mémorandum d’entente avec les deux ministères porte surtout sur la création de nouveaux emplois.

« En ce qui concerne la création de poste pour les talents marocains, nous avons déjà un bilan extrêmement positif. Depuis notre installation au Maroc en 2016, nous avons eu le plaisir de recruter et former près de 1000 jeunes lauréats des universités et écoles locales, dont certains sont aujourd’hui des chefs de projets confirmés. Cette stratégie fait de nous le premier employeur IT dans la région du Nord. Nous ambitionnons de le devenir également dans la région du Sud.” conclut Mr Fred SABBAH.