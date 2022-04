Notre planète et nous : Voici comment nous vivons" – Un livre sur la vie à la maison et le mode de vie durable

IKEA est fière de présenter « Notre planète et nous : Voici comment nous vivons”, un livre produit en collaboration avec la maison d’édition PHAIDON. IKEA et PHAIDON se sont associés pour explorer l’un des plus grands défis de notre génération : le mode de vie durable. “Notre planète et nous” se penche sur la vie à la maison de douze personnes ordinaires, dont des militants, des artistes, des athlètes et des jardiniers, ainsi que de jeunes familles du monde entier. Du Mexique à Moscou, de Bali à Beyrouth, ce livre met en lumière les petites choses que l’on peut tous faire pour rendre notre monde un peu meilleur.

« Il s’agit d’une étude inspirante sur la maison, en tant qu’endroit le plus important sur terre, et sur la façon dont nous pouvons tous, à petits pas, rendre le monde meilleur », Tina Petersson-Lind, responsable de la communication, Inter IKEA Systems B.V.

Depuis les années 1950, IKEA effectue des visites de maisons dans le monde entier pour en savoir plus sur la façon dont les gens vivent et étudier comment la vie quotidienne à la maison peut être améliorée. Ce retour d’information guide le développement des produits et se reflète dans les nouvelles générations de la gamme IKEA. Inspiré par les visites IKEA, “Notre planète et nous” présente des études de cas de douze personnes et familles à travers le monde. Le livre met également en lumière certains des produits les plus emblématiques de IKEA nés de cette approche au cours des 70 dernières années.

L’ambition globale de IKEA est d’avoir un impact positif sur les gens et la planète, et d’inspirer et de permettre au plus grand nombre de vivre un meilleur quotidien dans les limites planétaires d’ici 2030. La « stratégie IKEA People & Planet Positive 2030 » décrit le programme de développement durable et l’ambition de chacun d’entre nous chez IKEA.

Parce que vivre de manière durable ne devrait pas coûter cher, IKEA veut aider chacun à avoir une vie plus durable à la maison, à un prix abordable. Au cours des soixante-dix dernières années, IKEA a continué à développer des produits que tout le monde aime et peut se permettre, et à proposer une offre qui comprend des solutions élégantes, pertinentes, durables et abordables aux problèmes quotidiens, avec un impact positif sur le plus grand nombre, la société et notre planète.

« Chez IKEA, nous nous efforçons de développer et d’offrir des produits, des services et des solutions d’ameublement pour inspirer et permettre aux gens de vivre une vie plus saine et plus durable à la maison. Notre travail se concentre sur cinq domaines où l’offre IKEA (produits et services) a un impact direct sur la santé des gens et sur leur capacité à réduire leur empreinte environnementale à la maison : l’énergie, l’air, l’eau, la nourriture et les déchets », Lena Julle, responsable du développement durable chez IKEA Suède.

IKEA, en tant que marque et entreprise, s’efforce de toucher 3 milliards de personnes, d’interagir avec elles et de les inspirer avec des produits et des solutions d’aménagement de la maison. Ce livre est l’un des nombreux nouveaux moyens par lesquels nous espérons atteindre et inspirer davantage de personnes parmi le grand nombre.

Nous et notre planète est structuré en six chapitres thématiques : Temps, Espace, Nourriture, Repos, Jeu et Ensemble. Chaque chapitre présente trois designs IKEA emblématiques, deux visites de vie – interviewées et photographiées par des écrivains et photographes locaux – et un essai photo réalisé par le photographe qui a interprété le thème du chapitre. Ce livre veut inspirer le plus grand nombre et servir d’appel à l’action pour que chacun d’entre nous prenne des mesures petites mais importantes chez soi pour rendre notre monde un peu meilleur.