Les 10 ans du Marrakech du Rire (15/18 Juin 2022) Ouverture Billetterie et programme

Dix ans déjà que Marrakech et le Maroc accueillent, pour le meilleur et pour le rire : le plus beau des évènements consacrés à l’humour. Le Marrakech du Rire est devenu incontournable, unique en son genre, au carrefour de toutes les cultures.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Voici venu le temps de célébrer ensemble 10 années de fous rires, de rencontres inédites, de révélations de talents, de folies créatrices, d’ouverture au monde, d’amitié et d’engagement citoyen.

Du 15 au 18 juin 2022, après deux ans d’absence, c’est un tourbillon de vie qui va s’emparer de Marrakech, devenant LA capitale internationale de l’humour francophone et arabophone, toujours prête à faire tournoyer le monde entier.

Ouverture de la billetterie aujourd’hui, jeudi 21 avril !

Toutes les infos de réservation sur le site du MDR : www.marrakechdurire.com & sur les sites de la fnac.com et guichet.ma