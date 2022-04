LATITUDES IMMOBILIER, acteur de l’immobilier premium annonce le lancement de 3 nouveaux projets au cœur de Casablanca 

INJAZ CAPITAL PARTNERS lance LATITUDES IMMOBILIER, une nouvelle marque immobilière au Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

LATITUDES IMMOBILIER bénéficie de l’expérience de ses fondateurs, une équipe d’experts cumulant plus de 25 années dans le développement de programmes immobiliers haut standing d’envergure, totalisant plus de 10.000 unités résidentielles.

La nouvelle marque LATITUDES IMMOBILIER développe dès son lancement trois projets à Casablanca :

– 2 programmes résidentiels premium, et

– 1 programme de bureaux professionnels.

La marque Latitudes Immobilier :

La nouvelle marque propose à ses clients des produits en ligne avec les attentes et les nouveaux modes de vie urbains.

Dotés d’une architecture réunissant design et fonctionnalité, les produits proposent des matériaux modernes de qualité et des prestations abouties.

Les produits LATITUDES IMMOBILIER sont situés au cœur des quartiers les plus dynamiques et les plus prisés, alliant qualité de vie et accessibilité.

L’ambition de LATITUDES IMMOBILIER est de se positionner en tant qu’acteur de référence opérant sur les principales villes du royaume à travers le développement de programmes innovants aussi bien résidentiels que professionnels.

Les studios ANFA LIVING I & II : une offre résidentielle de luxe dans le quartier « Les Princesses »

Porté par la volonté de proposer aux casablancais une offre résidentielle adaptée à un mode de vie urbain et moderne, LATITUDES IMMOBILIER a développé les deux programmes ANFA LIVING I et ANFA LIVING II. Ces 2 projets partageant la même ADN sont nichés au sein d’un quartier parmi les plus dynamiques à Casablanca : « LES PRINCESSES » et répondent aux standards les plus exigeants en termes de qualité de vie, d’accessibilité, de performance énergétique et de qualité des matériaux.

ANFA LIVING I, consistera en un immeuble d’habitation proposant à la vente 27 studios hauts de gamme de 30 à 70m2 et 2 commerces. Pour sa part, ANFA LIVING II proposera 32 studios d’une surface moyenne de 45m2 ainsi que 4 commerces.

Oasis Offices, une offre professionnelle sur mesure

Composé de 58 bureaux d’une superficie moyenne de 60 m² et de 8 commerces, le projet OASIS OFFICES propose aux professionnels des espaces de travail modernes et lumineux dans un bâtiment de 5 étages au design épuré et à la façade résolument moderne.

OASIS OFFICES se situe dans le quartier en plein essor de l’Oasis, sur l’avenue qui abrite déjà les sièges sociaux d’entreprises prestigieuses telles que TGCC, Groupe Chaïmaa Immobilier, Akdital…

A seulement 300 mètres de la gare de l’Oasis et de la station de Tramway éponyme, OASIS OFFICES offre à ses futurs acquéreurs une accessibilité directe aux transports en commun, au réseau autoroutier et aux nouveaux quartiers d’affaires de Casablanca.