Huawei soutient la 1re édition de la rencontre “Énergies jeunes actives et créatives”

Huawei Maroc a pris part à la 1re édition de l’événement «Energies jeunes actives et créatives», organisé du 1 au 3 avril à Casablanca et porté par le Forum Yacoub El Mansour des Jeunes. Cette rencontre a bénéficié de la participation massive de jeunes issus de différentes régions du Maroc et a été marquée par la présence de M. Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

En sa qualité de sponsor officiel et de participant à cet événement, Huawei Maroc a tenu à rappeler toute la teneur de son engagement envers les jeunes, mais aussi de son fidèle accompagnement aux projets à caractère social.

«Huawei considère l’engagement social comme un paramètre structurant de son modèle de croissance; l’entreprise met d’ailleurs plus que jamais la jeunesse marocaine au centre de toutes ses préoccupations», a déclaré M. Faustin Xu, Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc.

«Animé par l’ambition de contribuer positivement à l’ensemble de son écosystème, Huawei est plus qu’un acteur technologique majeur dans le secteur des télécommunications. C’est une entreprise socialement responsable qui s’attache également à intégrer dans son modèle de croissance une dimension solidaire, notamment auprès de la jeunesse marocaine», a-t-il rajouté.

L’événement «Energies jeunes actives et créatives» a offert une plateforme de débat importante autour des questions liées à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes. Cette rencontre s’est articulée autour de certaines composantes clés telles que l’entrepreneuriat des jeunes, l’amélioration de l’économie sociale et solidaire, l’employabilité et la formation.

Cette plateforme a permis, en outre, d’offrir aux jeunes des séances d’écoute et d’accompagnement afin qu’ils puissent discuter des moyens idoines leur permettant d’accéder à de meilleurs niveaux d’insertion économique et sociale. Dans le sillage de cet événement, plusieurs réunions ont été organisées dans les domaines de l’inclusion socioéconomique et de la santé, mais aussi dans ceux du socioculturel, du social et de l’éducatif. La rencontre s’est soldée par l’organisation d’un spectacle et d’une cérémonie de remise de certifications aux différents participants.

Cette initiative solidaire s’inscrit en droite ligne avec la vision et les valeurs de Huawei et acte l’engagement pérenne de l’entreprise en faveur de la jeunesse marocaine.