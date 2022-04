Histoire : Al-himaya, de la protection au protectorat

P our ce mois de ramadan, TelQuel vous propose une radioscopie de la mise en coupe réglée du Maroc au XIXe siècle. De Tanger, capitale diplomatique où transitent les ambassades occidentales, aux accords mortifères des conférences de Madrid en 1880 et d’Algésiras en 1906, l’Empire chérifien verra, presque impuissant, la montée en puissance des intérêts d’ahl al-himaya et de leurs protecteurs étrangers.