Développement, Anfaplace met le turbo !

Anfaplace Mall franchit un nouveau cap dans sa stratégie de développement lancée depuis 2019. Le Mall renforce aujourd’hui son offre à travers l’introduction de nouvelles marques prestigieuses et l’adoption de concepts innovants.

Repositionnement, nouveau look, nouvelle architecture, nouvelle stratégie, nouveaux concepts…la restructuration d’Anfaplace Mall est en marche. Dès 2019, tout a été repensé afin de transformer Anfaplace Mall en une destination familiale et lifestyle de premier choix alliant shopping, divertissement, loisirs et détente.

Pour atteindre cette ambition, une stratégie de développement innovante a été déployée par AMS Africa. Plusieurs étapes ont été franchies jusque là notamment la rénovation du mall, la réhabilitation du foodcourt, l’introduction d’une enseigne locomotive autour de la maison avec Alpha 55 puis la montée en gamme du brand mix tout en maintenant une offre accessible pour toutes les bourses. L’objectif est d’attirer une clientèle familiale et de jeunes urbains actifs à travers un concept de mall communautaire lifestyle où se côtoient shopping, restauration et loisirs de qualité …

Anfaplace Mall capitalise sur ses atouts uniques : un accès direct à la plage, une promenade en front de mer, un centre commercial à taille humaine et une offre diversifiée de magasins et de restaurants.

Après l’ouverture de Fun Art Place qui vient renforcer l’offre initiale de GYMBO et THE DOORZ, autour d’un concept d’activités manuelles à destination des enfants, des adultes et des clients corporate, Anfaplace Mall redonne vie à la promenade par l’ouverture du restaurant Coco Palm, et de Wemeet, un concept inédit au Maroc de smart meetings et de team buildings.

Cette offre loisirs diversifiée sera davantage complétée durant les prochaines semaines par l’ouverture d’un studio de danse « Ichtah » qui accueillera des enfants et des adultes, mais également des masterclass des arts du spectacle et proposera une programmation riche tout au long de l’année.

Outre les différentes marques prestigieuses qui ont pris leurs quartiers au sein du mall ces dernières années, de nouvelles enseignes de renom s’ajoutent à la liste renforçant ainsi l’offre prêt-à-porter et répondant aux attentes des clients d’Anfaplace Mall. En effet, le groupe Hudson spécialisé dans la distribution de marques de mode et de sport et primé de marques mondiales en Afrique du Nord, a choisi le mall pour déployer, en plus de Tommy Hilfiger, la deuxième ouverture au Maroc de la marque Mango et les premiers lancements des marques Calvin Klein et Vans sur le territoire national. Des ouvertures qui contribuent à ancrer le positionnement fashion et trendy de l’offre prêt-à-porter d’Anfaplace Mall, surtout après l’ouverture de Colins au 1er étage cet hiver.

Porté par sa volonté d’être un espace one-stop-mall et le lieu de vie privilégié de l’ouest Casablancais, Anfaplace Mall mise également sur l’éducation à travers les cours de soutien scolaire dispensés par Edukaty et aussi l’ouverture dès la rentrée 2022 de Prépa Albert, classes préparatoires aux grandes écoles de commerce au niveau de la promenade.

Ainsi, Anfaplace Mall est plus qu’un espace de shopping, mais un lieu de vie et de divertissement pour toutes les générations !