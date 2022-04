“AXA Atout Cœur pour un Ramadan meilleur” revient pour une nouvelle édition

À la suite du succès des initiatives d’AXA Atout Cœur pour un ramadan meilleur de l’année 2021, une deuxième édition est lancée cette année.

L’édition précédente a vu la participation de près de 60 collaborateurs bénévoles et a pu faire bénéficier 450 personnes de ses actions. Cette année, l’entreprise AXA Services Maroc (Centre d’expertise en relation client, situé à Rabat, des sociétés AXA France, AXA Assistance et Direct Assurance) mobilise ses collaborateurs via son association AXA Atout Cœur, pour l’organisation de 5 actions permettant de cultiver l’esprit de partage et de solidarité auprès des personnes les plus fragiles. AXA Services Maroc sensibilise ses collaborateurs à participer en accordant un don financier, ou en participant en tant que bénévole.

La première action solidaire, menée par l’Association Marocaine de Solidarité Et de Citoyenneté (AMSEC), verra la distribution de paniers alimentaires au profit du personnel des prestataires, notamment les agents de sécurité, les agents d’entretien et les jardiniers, en reconnaissance de leur précieuse contribution au sein de l’entreprise.

Tout au long du mois de Ramadan, les actions solidaires bénéficieront à cinq associations situées à Rabat-Salé :

Le Centre d’accueil des personnes sans abri venant en aide aux personnes âgées ;

L’association Youssoufia œuvrant pour l’accès à l’autonomie des personnes handicapées ;

L’Association Dar Ibny soutenant les enfants en situation de précarité ;

L’Association Al Mouassat dont le but est d’accueillir des filles orphelines ou en situation précaire ;

L’Association des Amis de L’hôpital d’Enfants, œuvrant pour améliorer le quotidien des enfants malades et leurs offrir de meilleures conditions d’hospitalisation.

Durant chaque opération solidaire, un Ftour, préparé dans un cadre convivial au sein de l’association, sera partagé entre les acteurs associatifs, les ambassadeurs d’AXA Atout Cœur, les collaborateurs bénévoles sans oublier les bénéficiaires. Pour illustrer cette initiative de solidarité et d’échange en ce mois sacré, le Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail de la Fondation Mohammed V, venant en aide aux personnes en situation d’handicap, ouvrira ses locaux pour la préparation du Ftour au profit de l’association Al Mouassat.

À travers ce programme de solidarité d’AXA Atout Cœur, AXA Services Maroc souhaite renforcer son engagement sociétal au profit des personnes en situation de précarité mais également cultiver la graine solidaire au sein de ses collaborateurs.