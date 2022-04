Aider les entreprises à mieux naviguer au sein de la complexité des paysages multi-cloud

Par Nawfal Saoud, Directeur général, Entreprise, Maroc et Afrique du Nord et de l’Ouest, Dell Technologies.

La technologie du cloud est désormais devenue un élément fondamental dans la stratégie informatique de bon nombre d’entreprises. Aujourd’hui, plus de huit décideurs d’entreprises sur dix dans le monde optent pour le multi-cloud de type « pick’n’mix ». C’est en substance ce que révèle une récente enquête menée par Forrester Research pour le compte de Virtustream. Le multi-cloud est le plus souvent défini comme l’utilisation simultanée de différents types de clouds publics et privés destinés à la gestion des charges de travail applicatives. Ce modus operandi permet aux décideurs de gagner en flexibilité, mais aussi de maîtriser leurs coûts informatiques. Beaucoup ont également noté que le multi-cloud permettait de mieux relancer l’activité de leur entreprise après une crise, mais aussi de mieux sécuriser leurs process et leurs données, et d’atteindre de hauts niveaux de performance.

Le passage au multi-cloud marque également un changement crucial dans la manière de penser des entreprises. Après avoir enduré des années de transformations numériques coûteuses qui ne leur ont offert qu’un rendement minimal, les entreprises sont aujourd’hui à l’affût de solutions qui leur apporteront les bons résultats. Elles sont désireuses d’exploiter des technologies cloud qui leur permettront d’atteindre des objectifs commerciaux tangibles tels que l’efficacité opérationnelle, la capacité d’innovation et la réduction des coûts. Grâce au multi-cloud, les entreprises auront la possibilité de choisir les plateformes de cloud computing idoines en fonction des charges de travail auxquelles elles doivent faire face. Les entreprises peuvent ainsi définir leurs stratégies multi-cloud en parfaite adéquation avec leurs objectifs de performances et de réduction des coûts.

Plus de cloud veut dire plus de confusion!

Étant donné que de plus en plus d’entreprises commencent à adopter des stratégies « tout en cloud », cela signifie que les fournisseurs de solutions de cloud deviendront de plus en plus nombreux. Il est toujours plus complexe de disposer de plusieurs technologies plutôt que d’en utiliser une seule, et il en va de même pour le multi-cloud. Les modèles multi-cloud impliquent une conception, une mise en œuvre et une intégration de clouds privés et publics.

L’entreprise peut prétendre avoir mis en place une approche multi-cloud claire, mais en réalité, de nombreuses entreprises ont adopté une approche ad hoc afin d’obtenir des résultats rapidement et à moindre coût, en adaptant leur modèle à leurs besoins spécifiques au fil du temps. Si cette approche présente des avantages tels qu’une agilité accrue et un retour sur investissement (ROI) plus rapide, elle est également de nature à engendrer des problèmes sur le moyen et long terme. Par exemple, une mauvaise gestion du multi-cloud est susceptible de nuire à la vitesse avec laquelle une entreprise serait capable de réagir face aux problèmes de cybersécurité.

De plus en plus de décideurs sont devenus conscients de la nécessité d’aligner leurs objectifs commerciaux sur des stratégies de cloud computing claires et efficaces. Beaucoup d’entre eux ont désespérément besoin d’un expert pour les aider à naviguer dans ce paysage complexe qu’est le multi-cloud.

Saisir l’opportunité du multi-cloud, c’est maintenant!

Étant donné que les entreprises optent de plus en plus pour plusieurs plates-formes de cloud computing pour différentes charges de travail, le moment est venu pour les fournisseurs de services gérés (MSP) d’aider les entreprises à s’orienter au sein de ce nouveau paysage complexe.

Lorsqu’elles disposent des bons fournisseurs et du bon partenaire de distribution, les entreprises sont capables de minimiser leurs problèmes et d’optimiser leur croissance grâce au cloud. C’est à ce niveau que réside une grande opportunité pour les MSP: celle de fournir l’expertise, les compétences et les solutions nécessaires pour aider les entreprises à concevoir une approche rationalisée et optimale pour la mise en œuvre du multi-cloud.

Toutes les entreprises possèdent des données substantielles à protéger. Pourtant, un parcours complexe dans le cloud rend la gestion, l’exploitation et la protection de ces données extrêmement difficiles sans une expertise adéquate. Ce qui donne aux MSP l’occasion de passer du statut de fournisseur informatique à celui de conseiller de confiance, en offrant des conseils sur les stratégies de données dans le cloud public et privé.

De plus, la réduction des coûts étant un facteur déterminant dans l’adoption du multi-cloud pour les entreprises, les MSP doivent s’assurer que toute solution de cloud proposée est capable de répondre à ce besoin. La clé du succès pour les entreprises est de réussir à trouver le bon équilibre entre CapEx et OpEx, tout en assurant une flexibilité suffisante qui permette de s’adapter à la croissance de l’entreprise, mais aussi pour réduire les risques d’ordre financier en cas de baisse de la consommation.

Les MSP doivent élargir leurs offres afin d’y inclure des solutions qui non seulement donnent accès à tous les avantages du multi-cloud – flexibilité, simplicité et efficacité – mais qui puissent en plus garantir également une protection et une sécurité totales des données.

Le déploiement d’offres adaptées peut s’avérer délicate car de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Cependant, au fur et à mesure que l’opportunité du multi-cloud se développera, les MSP seront sûrement invités à différencier avantage leurs offres. Il peut s’agir d’une solution de bout en bout pour toutes les entreprises, ou d’offres sur mesure qui soient capables de répondre aux besoins spécifiques des secteurs d’activité qu’ils servent.

Les clients veulent «plus»…

Malgré le passage au multi-cloud, les entreprises expriment de plus en plus leur désir de recourir à des solutions plus complètes en matière de transformation numérique. Les MSP devront commencer à être davantage conscients de cette tendance lors de la conception de leurs offres en matière de multi-cloud.

L’offre d’une solution multi-cloud qui soit holistique, et qui soit capable de fournir une infrastructure et un modèle d’exploitation cohérents simplifiant la gestion des ressources privées, publiques et périphériques, sera la plus attrayante pour les entreprises désireuses de maîtriser leur architecture multi-cloud complexe et tentaculaire.

Les modèles multi-cloud offrent toute la flexibilité dont les entreprises ont besoin pour se transformer rapidement, les stratégies de déploiement ad hoc continuent à ralentir la croissance des entreprises. Grâce à leur grande expertise informatique, les MSP sont capables de fournir des recommandations utiles aux clients sur les meilleures technologies et services informatiques capables de les aider à maîtriser leur environnement multi-cloud actuel. Ils peuvent également servir de conseillers de confiance qui peuvent offrir plus que des logiciels, mais aussi des services de conseil de premier plan.