La situation actuelle nous amène à prendre davantage conscience de nos habitudes en matière d’hygiène et à passer plus de temps à la maison. C’est le moment opportun pour veiller à ce que nos intérieurs soient aussi hygiéniques que possible. Une meilleure hygiène à la maison offre de nombreux avantages : vous protéger des allergènes et de la poussière ; conserver des aliments frais plus longtemps ; respirer un air pur et sain pour vous et votre famille. C’est l’objet de la conférence organisée par LG Electronics Maroc, en présence de deux professionnels de la santé, sous le thème : “Une vie plus saine pour nos familles : notre priorité à tous”.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Des aliments plus hygiéniques

S’assurer que vos aliments sont stockés en toute sécurité et peuvent être consommés sans risque est un impératif absolu. Lorsque vous conservez vos aliments au réfrigérateur, veillez à éviter toute contamination croisée ; c’est l’un des principaux risques lorsque les aliments sont conservés ensemble. La viande et les aliments crus doivent être conservés au bas du réfrigérateur/congélateur afin que les liquides ne puissent pas se retrouver sur d’autres aliments, et doivent être complètement séparés des autres aliments à haut risque.

Lorsque vous faites cuire de la nourriture, vous devez toujours la réfrigérer ou la congeler le plus rapidement possible après la cuisson ; en règle générale, jusqu’à deux heures maximum après la cuisson. Diverses associations de santé estiment que la plage de température à risque pour la croissance des bactéries dans la nourriture se situe entre 4,45 et 60 °C. Il faut donc toujours maintenir la température des aliments au-dessus ou au-dessous de cette fourchette.

“A l’heure où la santé revient en tête des préoccupations, il est essentiel de ne négliger aucun détail dans notre espace de vie et dans notre alimentation. Maintenir une bonne hygiène domestique contribue grandement à améliorer son bien-être », a affirmé Dr Nabil Layachi, diététicien nutritionniste. Selon ce professionnel, « les réfrigérateurs permettent aujourd’hui de préserver notre santé et de conserver les nutriments de nos aliments ».

Vos appareils LG peuvent également vous aider à conserver vos aliments frais plus longtemps, en diffusant un air hygiéniquement pur dans votre réfrigérateur. Par exemple, le réfrigérateur Door-in-Door est doté d’une fonction spéciale d’hygiène et de fraîcheur qui purifie l’air de votre réfrigérateur, réduisant ainsi les bactéries et particules responsables des mauvaises odeurs. Cela préserve non seulement la fraîcheur de vos aliments, mais permet également de maintenir la propreté de votre réfrigérateur.

Si vous possédez un autre modèle de réfrigérateur LG, vous bénéficiez également de nombreuses fonctions qui vous aident à conserver vos aliments en bon état. Ce qu’il faut surtout prendre en compte pour garder les aliments frais, c’est le contrôle de la température. Avec le LG InstaView, vous disposez d’un filtre Pure n Fresh qui fait circuler et purifie l’air à l’intérieur de votre réfrigérateur.

La solution Nature Fresh du congélateur inférieur LG vous permet de disposer de tous les éléments nécessaires pour conserver vos aliments frais plus longtemps dans votre réfrigérateur. La technologie Linear Cooling permet de maintenir vos aliments à une température constante de 0,5 degré, 24 heures sur 24. Enfin, la fonction Door Cooling refroidit votre réfrigérateur plus vite et assure un refroidissement homogène, pour éviter que vos boissons ne se réchauffent.

LG, connue et reconnue pour ses innovations en matière d’électroménager, a développé dans ce sens la technologie Hygiène Fresh. Un système de filtration de l’air installé sur certains réfrigérateurs qui permet notamment d’éliminer les odeurs et les bactéries. « Avant d’être rejeté dans l’appareil, cet air est purifié », a fait savoir Mme Basma Khissara, H&A Marketing & communication specialist.

Quand il s’agit de lave-vaisselle, le QuadWash de LG offre un lavage en profondeur, permettant un nettoyage impeccable et un niveau d’hygiène supérieur. Résultat : 99,999% de désinfection de votre vaisselle est assurée.

En effet, la technologie TrueSteam génère des particules de vapeur à haute température pour tout nettoyer, séparant facilement les taches et les restes de la vaisselle. QuadWash est une autre technologie de base qui utilise quatre bras gicleurs, afin de placer la barre plus haut pour l’excellence en matière de lavage.

Des vêtements plus hygiéniques

Vous pourrez croire que les lavages en machine enlèvent toute la saleté, mais ce n’est pas toujours le cas. En particulier si des membres de votre famille sont allergiques au pollen ou souffrent d’asthme, il est indispensable que vos habits soient nettoyés correctement.

« Le linge que nous portons est une source d’acariens et de microbes dont il faut au maximum se préserver », a déclaré Dr Bouchra Lotfi, Pneumologue Allergologue.

Grâce aux machines à laver à vapeur LG, vous pouvez nettoyer vos vêtements avec un cycle spécialement conçu pour les allergies, qui combine eau et chaleur pour désinfecter le linge et éliminer jusqu’à 99,9 % des allergènes*. Ce cycle reste toutefois délicat pour vos vêtements ; inutile de craindre qu’ils ne s’abîment au cours du processus.

La technologie TrueSteam est également présente dans les lave-linge LG. Cette innovation, reconnue par des organisations de confiance telles que l’Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA), garantit une réduction de 99,9 % des allergènes d’acariens. Le système d’entretien des vêtements élimine non seulement les germes et les bactéries que l’on trouve couramment dans les vêtements, mais il est également efficace pour rafraîchir les jouets en peluche ou les sacs à dos.

Pour ce qui est du traitement en douceur de votre linge, le défroisseur LG Styler est également à votre disposition pour s’assurer que vos vêtements sont hygiéniquement nettoyés. Dites au revoir au pressing grâce à cette armoire innovante, qui garantit que vos textiles les plus délicats (des tenues de soirée aux vestes, en passant par les jouets préférés des enfants et les couvertures) restent presque exempts d’allergènes et de bactéries*. C’est tout simplement la meilleure solution pour avoir des vêtements propres à la maison.

Les appareils électroménagers jouent un rôle de plus en plus important pour préserver sa santé et son bien-être. « Pour tous ceux qui cherchent à adopter un mode de vie plus sain, créer une maison plus hygiénique est un bon point de départ », a conclu Mme Basma Khissara, H&A Marketing & communication specialist.

Cette hygiène de vie est possible et accessible de manière simple grâce à l’application LG Smart ThinQ qui centralise, informe et conseil sur le meilleur moyen d’assurer sa sécurité sanitaire et hygiénique.

*Le cycle Allergy Care certifié par la BAF (British Allergy Foundation) élimine 99,9% des acariens détriticoles.