Sahara : Alger réclame des "clarifications" avant le retour de son ambassadeur à Madrid

Le retour de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid sera tranché souverainement par les autorités algériennes dans le cadre de clarifications préalables et franches », a déclaré Amar Belani, l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara au ministère algérien des Affaires étrangères, cité par l’agence algérienne de presse APS.

Selon Belani, ces « clarifications » sont nécessaires pour « reconstruire une confiance sérieusement abîmée sur la base de principes clairs, prévisibles et conformes au droit international ». Il ne s’agit pas d’une « colère passagère », a-t-il ajouté.

Ces déclarations font suite à celles du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lundi à une télévision espagnole.

Sanchez a notamment déclaré, selon des propos rapportés par les médias, qu’il espérait « pouvoir résoudre ce problème diplomatique dans un court laps de temps » et que son pays puisse « entretenir une relation positive et stratégique avec le Maroc et l’Algérie ».

Pour Belani, il s’agit « de propos formulés avec une légèreté déconcertante » pour s’absoudre de la responsabilité personnelle dans l’adoption de ce revirement sur la question du Sahara.

Affichant jusqu’ici sa neutralité, le Premier ministre de l’ancienne puissance coloniale espagnole avait annoncé publiquement le 18 mars son soutien au plan d’autonomie marocain, qu’il considère désormais comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend » sur le Sahara.

(avec AFP)