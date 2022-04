Le britannique Europa Oil & Gas annonce la découverte d'un milliard de barils de pétrole au large d'Agadir

Selon un communiqué de la société britannique exploitant la zone offshore d’Inezgane, l’initiative d’affermage du permis d’exploration Inezgane Offshore, situé dans le bassin d’Agadir, lancée en août dernier, a permis la découverte d’un volume important de ressources récupérables sans risque, dépassant 1 milliard de barils (équivalent pétrole), dans les cinq principaux prospects classés uniquement. Selon Europa Oil & Gas, Inezgane représente une opportunité d’exploration à fort impact dans une zone « sous-explorée du monde ».

La valeur de cette richesse découverte à Inezgane dépasse les 100 milliards de dollars, soit près du PIB du royaume, s’établissant à 112,9 milliards de dollars en 2020, selon la Banque Mondiale.

Etant l’opérateur du grand permis d’Inezgane, Europa Oil & Gas détient des parts de 75 % de la zone offshore, alors que l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) détient les 25 % restants. Cette zone couvre une superficie de 11 228 km² dans le bassin d’Agadir et se situe à des profondeurs d’eau de 600 mètres à 2 000 mètres.

Pas que Inezgane

Dans un exposé, mercredi dernier, devant la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, a souligné que la société SDX Energy effectuera les travaux de forage de 13 puits dans les régions terrestres au sud de Lalla Mimouna, le Gharb occidental, Sebou et l’ouest de Moulay Bouchta, alors que Bell et Forpetro effectueront le forage de deux puits à Haha.

Pour sa part, Predator gas prévoit le forage de 3 puits, alors que Sound Energy effectuera le forage de 5 puits à Anoual, Grand Tendrara et Sid L’Moukhtar, de même qu’elle a obtenu l’autorisation d’exploitation de Tendrara et la réalisation d’une petite station de gaz naturel liquéfié.

Dans les zones maritimes, Benkhadra a fait savoir que Hunt oil se chargera du forage d’un puits à Mogador, alors que ENI et Qatar Petroleum effectueront les travaux de forage de deux puits à Tarfaya.

(avec MAP)