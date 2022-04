La Ford Mustang continue d'être le coupé sport le plus vendu au monde, elle remporte le titre pour la septième année consécutive

Pour la septième année consécutive, la Ford Mustang® – qui a célébré dimanche dernier son 58e anniversaire – est le coupé sport le plus vendu au monde, selon l’analyse réalisée par Ford des données d’immatriculation de S&P Global Mobility*.

La Mustang conserve ainsi sa couronne, arrivant en tête de liste des ventes de l’année 2021, un classement mené par les leaders du V8 de 5 litres, la Mustang Mach 1 et la Mustang Shelby® GT500®. Prêtes pour la piste, elles représentent la Ford la plus puissante de l’histoire et la Mustang la plus avancée jamais conçue pour une conduite sur route ou sur piste.

«Lorsque les passionnés autour du monde entier montent dans une Mustang, ils dégagent ce sentiment de liberté et découvrent ce qu’est la passion de la route ouverte», a déclaré Kumar Galhotra, Président de Ford Blue. Et d’ajouter : «Ce sentiment inégalé, associé à un design emblématique, ainsi qu’à des groupes motopropulseurs impressionnants, en plus de la présence d’une communauté mondiale passionnée, contribue à faire de Mustang un leader des ventes pour la septième année consécutive».

Selon les analyses internes de Ford, les États-Unis restent le marché ayant la plus forte demande de Mustang représentant 76 % des ventes mondiales. Parmi les autres marchés qui ont connu une croissance des ventes de Mustang en 2021, citons la Nouvelle-Zélande, en hausse de 54,3 %, le Brésil, en croissance de 37,3 % et la Corée du Sud, qui affiche une progression de 16,6 %. Pour les passionnés qui voulaient personnaliser leur propre Mustang, les commandes personnalisées ont presque doublé en 2021 par rapport à l’année précédente.

Ford ambitionne de continuer dans cette lancée avec cinq nouvelles éditions spéciales au niveau de la gamme, dont la Mustang Ice White (également disponible sur Mustang Mach-E), la Shelby GT500 Heritage Edition, la GT California Special, ainsi que la Coastal Limited et Stealth. De la Mustang EcoBoost® à la Shelby GT500, il existe une édition spéciale pour chaque niveau de performance pour les amateurs de muscle car..

La Mustang gagne également huit nouvelles options de couleurs pour 2022, y compris le Code Orange exclusif à Ford Performance sur la Shelby GT500, tandis que le Brittany Blue Metallic revient spécifiquement avec les modèles Shelby GT500 Heritage et Coastal Limited.

Des couleurs supplémentaires sont également disponibles dans toute la gamme, notamment Atlas Blue Metallic, Cyber Orange Metallic Tri-Coat, Dark Matter Grey Metallic, Eruption Green Metallic, Grabber Blue Metallic et Mischievous Purple Metallic.

Mustang Mach-E, le dernier né de la famille Mustang, a également connu un grand succès en 2021 en tant que l’un des véhicules les plus en vogue chez Ford. En plus d’une première année solide et performante en termes de ventes, la Mustang Mach-E a remporté de nombreux prix de la presse. Il s’agit notamment du prix très convoité du véhicule utilitaire nord-américain de l’année, du prix du véhicule électrique de l’année 2021 de Car and Driver, du prix 2021 Wards 10 et du prix Kelley Blue Book Best Buy 2022. La Mustang Mach-E a également été récemment nommée finaliste pour l’édition 2022 du World Car of the Year.

*Analyse basée sur Immatriculations de véhicules légers neufs CYE 2014-CYE de S&P Global Mobility 2021.