 IKEA déploie sa campagne de recrutement pour son nouveau magasin sur la route de Cabo Negro

IKEA, leader mondial du mobilier et de la décoration, continue ses préparatifs en vue de l’ouverture de son second grand magasin sur la route de Cabo Negro, dont l’inauguration est prévue pour l’été 2022.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

À cet effet, le géant suédois a déployé depuis plusieurs semaines une vaste campagne de recrutement, qui est à un stade avancé de son aboutissement, et qui permettra dans un premier temps la création de 500 emplois.

Fidèle à sa politique de “bon voisinage”, et dans un souci d’impact local positif, IKEA a engagé une démarche participative en tissant des partenariats institutionnels avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’ANAPEC, l’objectif étant de bénéficier de l’appui de ces organismes afin de constituer une équipe de collaborateurs de plus de 80% locale.

Comme leurs 700 collègues travaillant déjà pour IKEA au Maroc, les nouveaux collaborateurs bénéficieront d’un contrat permanent après intégration avec un niveau de rémunération supérieur au marché, auront droit à des avantages complets, y compris une couverture médicale privée, une retraite CIMR et le transport. IKEA croit à la promotion interne et offre une formation continue et de grandes opportunités d’évolution à tous ses collaborateurs. IKEA place également la parité, la diversité et l’égalité des chances au cœur de sa politique de recrutement, et réserve 10% des postes à des recrues à besoins spécifiques.

Pour rappel, le magasin IKEA sur la route de Cabo Negro sera situé dans la nouvelle zone commerciale développée par Tanger Med Zones. Représentant un investissement de près de 400 millions de dirhams, et ambitionnant à terme la création de 500 emplois directs et de 1000 emplois indirects, il permettra de contribuer à l’essor économique notable que connaît la région Nord du Maroc, et répondra à la forte demande des ménages locaux en offrant le meilleur de l’expérience IKEA tout près de chez eux.