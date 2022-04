Emirates célèbre deux décennies de services au Maroc

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, célèbre son 20ème anniversaire de services à Casablanca. La compagnie aérienne a lancé son premier vol en 2002, et depuis lors, Emirates a transporté plus de 3,4 millions de passagers sur plus de 14 000 vols entre Dubaï et Casablanca, soutenant l’industrie touristique du pays, développant les voies commerciales et apportant la culture et les traditions Marocaines au monde.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Commémorant ce moment important, Khalfan Al Salami, directeur national d’Emirates au Maroc et en Mauritanie, a déclaré: « Emirates est ravi de célébrer 20 ans d’opérations au Maroc. Au cours des deux dernières décennies, nous sommes restés déterminés à offrir encore plus de choix à nos clients voyageant à destination et en provenance de Casablanca, en développant nos activités pour devenir l’une des plus grandes compagnies aériennes de la région. Et nous restons concentrés sur la croissance au Maroc ; nous ajoutons de nouvelles routes telles que Tel Aviv qui sera lancée à partir du 23 juin. Nous restons déterminés à offrir le meilleur confort et l’hospitalité à bord, une technologie innovante qui facilite le voyage et des connexions inégalées vers Dubaï et au-delà pour connecter le Maroc au monde. »

«Avec la levée des restrictions de voyage liées au COVID-19, c’est le moment idéal pour réserver avec Emirates. Nous sommes enthousiasmés par nos plans au Maroc pour les saisons de printemps et d’été, et nous avons hâte d’accueillir à nouveau plus de clients à bord. » Il ajouta.

Emirates contribue non seulement à la connectivité mondiale des voyageurs d’affaires et des vacanciers marocains, mais la compagnie aérienne continue également de jouer un rôle clé dans la promotion de la croissance économique du Maroc. Pour faciliter le commerce et connecter les propriétaires d’entreprises marocaines à Dubaï et au monde, Emirates transporte des marchandises à destination et en provenance de Casablanca en utilisant la capacité de fret de ses avions passagers.

Le premier vol d’Emirates entre Dubaï et Casablanca a été opéré en mars 2002. Il a d’abord effectué trois vols hebdomadaires sur un Airbus A330-200. En avril 2004, la compagnie aérienne a doublé ses fréquences de vols, rendant le service six fois par semaine avec un nouvel A340-300 qui a été remplacé un an plus tard par le Boeing 777 opérant des vols quotidiens. En mars 2017, Emirates a lancé ses services phares Airbus A380 au Maroc et en Afrique du Nord, étant la première compagnie aérienne internationale à exploiter des vols réguliers Airbus A380 vers Casablanca.

Emirates emploie actuellement plus de 620 Marocains à travers le groupe, y compris le personnel de cabine basé à son domicile à Dubaï.

À propos d’Emirates:

La plus grande compagnie aérienne pour les passagers internationaux, Emirates propose des vols à destination et en provenance du Maroc depuis 2002. La compagnie aérienne opère actuellement un vol quotidien de Casablanca à Dubaï.

Emirates a également été nommé « World’s Leading Economy Class », « Airline Rewards Programme » et « Airline Lounge – Business Class » aux World Travel Awards 2020; « Meilleure première classe au monde » aux Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2020 pour les compagnies aériennes ; Prix ​​​​du « Meilleur Wi-Fi et de la meilleure nourriture et des boissons » et du « Meilleur divertissemen t» aux APEX Passenger Choice Awards 2020; « Gagnant de la catégorie de la région du Moyen-Orient » aux Airline Business Decade of Excellence Awards 2020 de Flight Global ; « Meilleur divertissement en vol » aux Business Traveler Awards 2020 ; « Meilleure compagnie aérienne » pour 2020 aux Sun Travel Awards et « Meilleure compagnie aérienne long-courrier » aux Times et aux Sunday Times Travel Awards.